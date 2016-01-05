شماره ۱۴۹ خردنامه همشهری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام رحمانی موضوع اصلی این شماره خردنامه است. اسلام رحمانی به عنوان یکی از رقبای اسلام سیاسی از ابتدای انقلاب تا به امروز هر از گاهی توسط برخی افراد مطرح شده است. این لفظ بیش از آنکه یک برداشت تلقی شود به نوعی گوینده خود را از خشونت و فضای قهریه مبرا می‌کند و پیروان خود را در پیشگاه جامعه به نوعی طرفداران مهربانی و دوستی و مخالفان خشونت معرفی می‌کند. تجربه تاریخی این نگاه حتی حذف قصاص را به عنوان یکی از احکام مسلم اسلام در خود جای داده است.

«پروتستان‌تر از لوتر» اولین پرونده‌ای است که آرمان اسلام رحمانی را در آیینه سکولاریسم به نقد کشیده است و مبانی تئوریک اندیشمندان این قرائت از اسلام را مورد کنکاش نقادانه قرار داده است. در این پرونده محسن غرویان از تاثیر زمینه و زمانه بر اندیشه ملکیان و سروش گفته است و یعقوب توکلی اندیشه علی گلزده غفوری را به عنوان مروج اسلام اجتماعی تشریح نموده است. شاید این نکته جالب باشد که گلزاده غفوری یکی از اساتید تاثیرگذار مهم‌ترین چهره رسانه‌ای دولت یازدهم یعنی حسام‌الدین آشنا است. در این رابطه آشنا در مدح استاد خود این چنین می‌نویسد: «دکتر علی گل‌زاده غفوری را حد واسط اسلام اندیشان فردگرای سنتی و اسلام اندیشان جامعه گرای سیاسی در ایران معاصر می‌پندارم». در سر مقاله این شماره خردنامه نیز تاثیر اندیشه گل‌زاده غفوری بر حسام الدین آشنا و بطور کلی گفتمان دینی دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.

«بخشایندگان خشونت» دومین پرونده که اسلام رحمانی را به عنوان یک پدیده عینیت یافته در داخل و خارخ ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی جنگ‌های ۳۰ ساله اروپا که منبعث از اندیشه پروتستانتیسم (الگوی تاریخی مروجان اسلام رحمانی) بوده است و همچنین خوانش رفتار سیاسی ترکیه به عنوان نماد اسلام رحمانی در منطقه ۲ محور اصلی پرداخته شده در این پرونده است. اینکه چرا پروتستانتیسم در غرب و اسلام لیبرال یا رحمانی در ترکیه نتوانسته‌اند ضامن رحمانیت امر سیاسی شوند سئوال اصلی این پرونده است. احمد مبلغی، صادق حقیقت، فواد ایزدی و ابراهیم فیاض در تبیین بهتر و جامع‌تر این موضوع خردنامه را در این پرونده همراهی کردند.

مقایسه دو مبنای مدیریت تکنوکرات و جهادی در جمهوری اسلامی که امروز نیز به نوعی رقیب یکدیگر تلقی می‌شوند موضوع اصلی پرونده «زمانخواری تکنوکرات‌ها» است که در آن از سه منظر فرهنگ، اقتصاد و ساختار مدیریتی به بررسی الگوی مدیریتی فوق الذکر پرداخته شده است.

در این پرونده از تکنوکرات که ۱۸ سال فرصت مدیریت کلان کشور را در دست داشته‌اند پرسشی شده است که چه دستاوردی داشته‌اند؟ در این پرونده محمد هاشمی از تقابل لیبرال‌ها و مدیران انقلابی در اوایل انقلاب پرده برداشته است و راز درگیری شهید بهشتی با لیبرال را بیان داشته است. رفیعی آتانی و ابراهیم رزاقی از جمله اساتیدی هستند که در این پرونده به اظهار نظر پرداخته اند.

نشستی صمیمی و شیرین با کریم مجتهدی استاد پر تجربه فلسفه ایران «مصاحبه ماه» این شماره خردنامه است. مجتهدی در این مصاحبه فارغ از گپ و گفت صمیمانه در مورد خودش و زندگی پر فراز و نشیبش به وضعیت فلسفه در ایران پرداخته است و آموزش فلسفه و شناخت فلسفه غرب را بهترین راه ممکن برای حفظ مرزهای سنت فلسفی بومی خودمان قلمداد نموده است. در این بخش در قالب مقاله محمدمنصور هاشمی و یادداشت کمتر دیده شده استاد مرحوم محمد خوانساری به بررسی آرا و اندیشه کریم مجتهدی پرداخته شده است.

کتاب ماندگار این شماره به بررسی کتاب آیت‌الله اراکی با عنوان «فقه نظام سیاسی اسلام» اختصاص پیدا کرد که در مصاحبه‌ای تفصیلی با ایشان این کتاب و موضوعات پیرامونی آن مورد بحث قرار گرفته است. محسن اراکی معتقد است تمام اختلاف برداشت‌ها و قرائت‌ها در اسلام ریشه در روش استنباط دارد. کلیت مصاحبه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در راستای موضوع اصلی خردنامه یعنی اسلام رحمانی است.

«ستیز مؤمنانه جامعه بیدار» آخرین پرونده موضوعی این شمار خردنامه قلمداد می‌شود که موضوع پرتکرار استکبار ستیزی را این بار از درچه‌ای جدید و از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. در این پرونده آیت‌الله حائری شیرازی و مصطفی جمالی، استکبارستیزی اجتماعی شده را برای مخاطبان تشریح کرده‌اند که با شرایط امروز جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی ارتباط نیست.

خردنامه همشهری به سردبیری محمد عبداللهی و مدیرمسئولی محمد مشاری و شورای سردبیری محمد عبداللهی، داود صلاحی، محمدرضا یل، جعفر حسن‌خانی و پیمان فراهانی شامل بخش‌های گزارش خبری، در ۴ پرونده: زمان‌خواری تکنوکرات‌ها، پروتستان‌تر از لوتر، بخشایندگان خشونت، ستیز مؤمنانه جامعه بیدار، در زمستان ۹۴ تهیه و منتشر شده است.