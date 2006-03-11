بانك اطلاعات تبيلغات محيطي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به دنبال ساماندهي تبليغات محيطي شهر تهران، بانك اطلاعات تبليغات محيطي راه اندازي مي شود. نيك ضمير، معاون فرهنگي، مطبوعاتي و تبليغاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، در گفت وگو با ستاد خبري دومين همايش تبليغات شهري در ارتقاء سطح فرهنگي شهروندان با اعلام اين خبر گفت: بحث ساماندهي تبيلغاتي محيطي يكي از ابعاد مهم و مرتبط با محيط شهري تهران است كه به منظور ساماندهي اين حوزه، 7محور اصلي را در اداره كل فرهنگ وا رشاد اسلامي استان تهران در نظر گرفته ايم كه مهمترين آنها ايجاد بانك اطلاعات تبليغات محيطي استان تهران است، چرا كه متاسفانه درحوزه بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با تبليغات محيطي هيچ گونه آمار و ارقام و بانكهاي اطلاعاتي مدوني نداريم كه به دنبال اين كمبود، اولين قدم ما ايجاد چنين بانكي است.

وي افزود: ما در استان تهران 1250 كانون آگهي و تبليغاتي داراي مجوز داريم. در آينده عملكرد اين كانونها در حوزه ويژگي هاي منابع انساني وعملكردي به اين بانك انتقال پيدا مي كند. همچنين موضوع فعال سازي انجمن صنفي كانون هاي تبليغاتي و تبديل آن به اتحاديه كانون هاي تبليغاتي، يكي ديگر از اقدامات ما در سال اينده مي باشد.

وي در ادامه با بيان اينكه كانون هاي تبليغات محيطي رتبه بندي مي شوند، اظهار داشت: متاسفانه در ارتباط با اين كانون ها تا به حال هيچ گونه رتبه بندي و استاندارد سازي رعايت نشده است. همچنين برنامه ديجيتالي كردن فرآيندهاي انجام كار در حوزه تبليغات، يكي ديگر از وظايف ما در سال آتي است، چرا كه در برنامه چهارم توسعه دولت، الكترونيكي كردن تمام امور درحوزه هاي مختلف ، به ويژه فرهنگ مورد تاييد قرار گرفته است و ما قصد داريم دراداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان تهران، اين برنامه را اعمال كنيم كه حمايت و نظارت بر تبليغات محيطي با استفاده از فن آوري جديد انجام شود.

وي گفت: يكي ديگر از اقدامات ما در ارشاد استان تهران، بازنگري قوانين و مقررات درحوزه هاي تبيلغات محيطي تهران است. به اين دليل كه قوانين و مقررات حاكم در بعضي از ابعاد داراي ابهام و خلاء قانوني مي باشد كه بسياري از معضلات تبليغات محيطي به آيين نامه هاي اين حوزه بر مي گردد.

معاون فرهنگي، مطبوعاتي و تبليغاتي ارشاد استان تهران با بيان اين كه هدايت و بهينه سازي طرح هاي تبليغاتي يكي ديگر از محورهاي قابل اجرا در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران است، گفت : بيش از ده هزار بيل بورد در سطح شهر تهران وجود دارد كه بررسي و نظارت بر طرح هاي آنها بر عهده ستاد نظارت بر تبليغات محيطي مي باشد. واگذاري وظايف تصدي گري ار به انجمن صنفي واتحاديه اي كه در آينده جايگزين خواهد شد، در دستور كارمان قرار داده ايم و بر اين باوريم كه بسياري از وظايف در حوزه تصدي گري قابل انتقال به انجمن مذكور است.

نيك ضمير در خاتمه خاطر نشان كرد: ساماندهي مراجع تاييد كننده، انجام دهنده ونظارتي تبليغات محيطي استان تهران در دستور كارمان قرار داده ايم كه قصد داريم اين حوزه را ساماندهي كنيم.

لازم به ذكر است، فرهنگ سراي هنر "دومين همايش نقش تبليغات شهري در ارتقاي سطح فرهنگي شهروندان را با مشاركت اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استانتهران، سازمان زيبا سازي شهر تهران، انجمن صنفي كانونهاي تبليغاتي استان تهران وانجمن صنفي طراحان گرافيك ايران ساعت 16 روز يكشنبه 21 اسفند دراين فرهنگسرا برگزار مي كند.