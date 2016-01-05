شورای عالی خانه موسیقی تشکیل جلسه داد/ بررسی اظهارات حسین علیزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دوره ای شورای عالی خانه موسیقی ایران با حضور اعضا به ریاست محمدرضا شجریان تشکیل شد و در این جلسه ضمن طرح و بررسی مسائل جاری خانه، اخبار و تحولات موسیقی در ماه های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی نیز گزارشی از عملکرد، فعالیت ها و نشست های اخیر خانه موسیقی ارائه داد.

در این جلسه همچنین درباره اظهارات اخیر حسین علیزاده پیرامون خانه موسیقی در نشست خبری کنسرت گروه «هم آوایان» بحث شد که اعضای شورا ضمن ابراز تاسف از عدم حضور این نوازنده و آهنگساز در جلسه با یادآوری حضور موثر وی در جلسات قبل که آخرین بار در خرداد ۹۳ بوده، اعلام کرد در این مدت هیچ گونه اظهار نظر یا نامه مکتوبی در خصوص استعفای این هنرمند دریافت نشده ضمن اینکه شورای عالی خانه موسیقی علاقه‌مندی خود را برای حضور و استفاده از نظرات این استاد برجسته در جلسات آینده اعلام می کند.

اعضای شورای عالی خانه موسیقی در پایان این جلسه تمایل خود را برای دعوت از حسین علیزاده به منظور شرکت در جلسه آتی و تبادل نظر در مورد موضوعات مطروحه از جمله استعفای وی که طی روزهای اخیر مطرح شده، ابراز کرده و حضور این هنرمند را در شورای عالی مغتنم دانستند.

مصطفی کمال پورتراب، محمدرضا شجریان، فرهاد فخرالدینی، داود گنجه ای و هوشنگ کامکار هنرمندانی بودند که در جلسه شورای عالی خانه موسیقی حضور داشتند.