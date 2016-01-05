به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌ بندپی در همایش شبکه مدرسین ازدواج و خانواده که امروز برگزار شد، افزود: مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی، دستگاه‌ها را مکلف کرده که در راستای تحکیم بنیان خانواده اقدام کنند.

به گفته وی، در همین راستا سازمان بهزیستی نیز اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده؛ به طوری که یکی از آنها تاسیس و توسعه مراکز روانشناسی و شبکه‌سازی تشکل‌هایی در حوزه سلامت روان است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه مراکز مداخله در کاهش طلاق نیز نقش مهمی در جلوگیری از جدایی زوجین داشته است، گفت: در همین راستا این مراکز در تمامی استان‌ها گسترش پیدا کرده که افزایش آنها را نیز در دستور کار داریم.

بندپی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در جهت آگاهی‌بخشی دانش‌آموزان و دانشجویان از طلاق، یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد که قرار است این برنامه در مدارس و دانشگاه‌ها اجرایی شود.

وی گفت: به منظور جلوگیری از طلاق و آسیب‌های بعد از ازدواج، باید در راستای تقویت بنیان خانواده و برگزاری کلاس‌های آموزشی پیش از ازدواج فراتر از گذشته اقدام کنیم که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

در برنامه ششم توسعه احکام ویژه‌ای برای تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شود

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه در برنامه ششم توسعه احکام ویژه‌ای برای تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شود، گفت: به‌دلیل تغییر در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و بروز ناهنجاریها بنیان خانواده تحت الشعاع قرار گرفته به‌طوریکه افزایش سن ازدواج و کاهش اثرات آن یکی از این اتفاقات است.

رئیس سازمان بهزیستی از فعالیت یک هزار و ۶۱۹ مرکز روانشناسی خصوصی خبر داد و اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات سازمان در جهت کاهش آسیبهای طلاق صدور مجوز برای کلینیک های مددکاری است.

یک میلیون دختر مجرد بالای ۳۰ سال داریم

وی با اشاره به اینکه در هر حال حاضر از هر ۴.۴ ازدواج‌ها یک مورد منجر به طلاق می شود، گفت: این درحالی است که در گذشته از هر ۱۰۰ ازدواج یکی منجر به طلاق می شد.

بندپی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ میانگین سن ازدواج در مردان ۲۸ سال و در زنان ۲۴ سال بود، گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج داریم و همچنین یک میلیون دختر مجرد بالای ۳۰ سال نیز در کشور زندگی می‌کنند.