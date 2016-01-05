سریال «مرد سوم» و رخدادهای جشنواره «عمار» پخش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه سریال رادیویی «مرد سوم» به کارگردانی مهین فردنوا از رادیو نمایش روی آنتن می رود. این مجموعه رادیویی را جعفر غلامپور نوشته و داستان مردی به نام شیرزاد است. او نگران به دنبال مردی که از شخصی وام گرفته و فراری شده است می گردد. شیرزاد مادر بیماری دارد و در پی سفری که به مشهد مقدس می رود اتفاقاتی برای او رخ می دهد که در این سریال رادیویی خواهید شنید.

این سریال رادیویی با هنرمندی صدیقه کیانفر، عرفان ابراهیمی، رضا عمرانی، مسعود زنوزی راد، حسین فلاح، محمد رضاعلی، علی میلانی، امیر زنده دلان و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو توسط شهناز دهکردی تهیه کنندگی شده است.

«مرد سوم» با گویندگی احمد گنجی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر از فردا ساعت ۷ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.

رخدادهای جشنواره فیلم «عمار» در رادیو تهران

مستند «سایه روشن» امروز ۱۵ دی ماه با آخرین اتفاقات و رخدادهای جشنواره مستند «عمار» از رادیو تهران پخش می شود.

سمیرا صدیقی تهیه کننده برنامه با اشاره به بیان ویژگی های جشنواره «عمار» و تغییرات کیفی این دوره در برنامه «سایه روشن» عنوان کرد: در این برنامه مستند به آثاری که در این جشنواره ارائه شده است و میزان موفقیت و آثار و برکات جشنواره مردمی فیلم «عمار» پرداخته می شود. معرفی و اهداف جشنواره به شنوندگان از دیگر بخش هایی است که تقدیم مخاطبان خواهد شد.

وی ادامه داد: جشنواره مردمی فیلم «عمار» در اولین سالگرد حماسه نهم دی در سال ۸۹ شکل گرفت و ۲۰ فیلم با موضوع فتنه ۸۸ در آن شرکت کردند. در سال های بعد به گستره موضوعی جشنواره اضافه شد و از فیلمسازان انقلاب اسلامی دعوت شد که در چند سرفصل دیگر، فیلم هایشان را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در ششمین دوره جشنواره هم بیش از ۲ هزار اثر شرکت کردند.

تهیه کننده سایه روشن در پایان یادآور شد: با توجه به ساختار مستند به صورت ویژه در قالب یک برنامه جاری هفتگی، شبکه رادیویی تهران با موضوعات مختلف و مورد نیاز مخاطبان استان تهران، اقدام به تولید مستندهای فاخر با عنوان «سایه روشن» کرده است.

این مستند کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران است که شنبه تا چهارشنبه با مستندهای اجتماعی، فرهنگی، تهران، گروه های خاص و شهرستان ها از ساعت ۱۹:۳۰ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز روی آنتن می رود و مریم آصفی تهیه و تولید مستند «سایه روشن» را سه شنبه ها برعهده دارد.