صلاحیت ۱۸ داوطلب کاندیداتوری مجلس در گلستان تایید نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از بین ۳۰۵ داوطلبی که برای کاندیداتوری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند،صلاحیت ۱۸ نفر در هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه مورد تایید واقع نشده است.

وی افزود: تفکیک این ۱۸ نفر در حوزه های انتخابیه بدین صورت است که در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا ۸ داوطلب، در حوزه انتخابیه گنبد کاووس یک داوطلب، در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر سه داوطلب، در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه سه داوطلب، در حوزه انتخابیه علی آباد کتول دو داوطلب، در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان یک داوطلب صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده است.

طهماسبی از انصراف ۶ نفر هم خبرداد و اظهار کرد: مهلت قانونی بررسی صلاحیت نامزد ها در هیات های اجرایی که از ۵ تا ۱۴ دی ماه بود پایان یافت و از امروز داوطلبینی که صلاحیت آنها تایید نشده است، می توانند به استناد ماده ۵۱ قانون انتخابات، ظرف مدت ۴ روز شکایات خود را به هیات نظارت استان ارائه کنند.

وی تصریح کرد: هیات نظارت استان نیز از ۱۹ دی ماه به مدت ۷ روز فرصت رسیدگی به شکایات داوطلبانی که مورد تایید واقع نشده اند، را دارد.