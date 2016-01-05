  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

رئیس ستاد انتخابات گلستان:

صلاحیت ۱۸ داوطلب کاندیداتوری مجلس در گلستان تایید نشد

صلاحیت ۱۸ داوطلب کاندیداتوری مجلس در گلستان تایید نشد

گرگان- رئیس ستاد انتخابات استان گلستان با اشاره به اتمام مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، از رد ۱۸ داوطلب کاندیداتوری در گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از بین ۳۰۵ داوطلبی که برای کاندیداتوری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند،صلاحیت ۱۸ نفر در هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه مورد تایید واقع نشده است.

وی افزود: تفکیک این ۱۸ نفر در حوزه های انتخابیه بدین صورت است که در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا ۸ داوطلب، در حوزه انتخابیه گنبد کاووس یک داوطلب، در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر سه داوطلب، در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه سه داوطلب، در حوزه انتخابیه علی آباد کتول دو داوطلب، در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان یک داوطلب صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده است.

طهماسبی از انصراف ۶ نفر هم خبرداد و اظهار کرد: مهلت قانونی بررسی صلاحیت نامزد ها در هیات های اجرایی که از ۵ تا ۱۴ دی ماه بود پایان یافت و از امروز داوطلبینی که صلاحیت آنها تایید نشده است، می توانند به استناد ماده ۵۱ قانون انتخابات، ظرف مدت ۴ روز شکایات خود را به هیات نظارت استان ارائه کنند.

وی تصریح کرد: هیات نظارت استان نیز از ۱۹ دی ماه به مدت ۷ روز فرصت رسیدگی به شکایات داوطلبانی که مورد تایید واقع نشده اند، را دارد.

کد مطلب 3017570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها