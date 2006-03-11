مديركل جديد تامين اجتماعي شهرستان هاي تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در حكم انتصاب مهندس داود مددي خطاب به جعفري ، بر لزوم تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان در چارچوب برنامه هاي دولت اسلامي به ويژه ، عدالت گستري ، مهرورزي ، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تاكيد شده است.

محمد جعفري پيش از اين به عنوان رئيس شعبه 17 تامين اجتماعي تهران بزرگ فعاليت مي كرد.

وي در طول 27 سابقه مديريتي خود در سازمان تامين اجتماعي ، مسئوليت هايي چون مديركل تامين اجتماعي در شهرستانهاي بيجار ، سنندج ، رئيس شعب مناطق 27- 5 - 4 -17 تهران بزرگ را برعهده داشته و تجارب كاري همچون مسئول جهاد سازندگي قصر شيرين و ستاد فوريت هاي جنگي كرمانشاه را عهده دار بوده است.