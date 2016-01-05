آماده باش در مرزهای فلسطین اشغالی/ یک نظامی صهیونیست زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک شهروند فلسطینی امروز در تازه ترین عملیات ضد صهیونیستی در شهرک «گوش عتصیون» در جنوب کرانه باختری یک نظامی صهیونیست را به هلاکت رساند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، عامل این عملیات را هدف تیراندازی قرار دادند که بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

خبر دیگر اینکه در پی عملیات ضد صهیونیستی حزب الله در مزارع شبعا، رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی به حال آماده باش درآمده است.

در این عملیات گروه شهید سمیر قنطار بمبی را در جاده زبدین-کفرا در منطقه مزارع اشغالی شبعای لبنان در مسیر گشتی نظامیان رژیم صهیونیستی منفجر کرد که به انهدام خودرو از نوع هامر و زخمی شدن سرنشیان آن منجر شد.