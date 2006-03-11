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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۷

از امروز تا پايان سال جاري ؛

ساعت تردد خودروهاي سنگين در معابر شهري تغيير كرد

ساعت تردد خودروهاي سنگين در معابر شهري تغيير كرد

پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعلام كرد: به منظور تسهيل ترافيك شبانه و سهولت تردد شهروندان و همچنين كاهش ضايعات احتمالي ناشي از حركت وسايل نقليه سنگين ، ساعت حركت اين قبيل خودروها تغيير كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعلام كرد: به منظور تسهيل ترافيك شبانه تهران و سهولت تردد شهروندان و كاهش ضايعات احتمالي ناشي از حركت وسايل نقليه سنگين از مورخه 20 تا 29 اسفند ماه جاري ، ساعت مجاز حركت وسايل نقليه سنگين باربري از ساعت  22 به 24 تغيير مي يابد.

بنابراين ضمن درخواست از رانندگان وسايل نقليه سنگين ، به رعايت كامل مقررات تاكيد مي شود.

همچنين تا پايان سال جاري وسايل نقليه سنگين ، از ساعت 24 تا 6 بامداد مجاز به تردد در بزرگراهها و معابر شهري بوده و عوامل مستقر از تردد آنها در غير ساعات تعيين شده جلوگيري خواهند كرد.

کد مطلب 301760

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