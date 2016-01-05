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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

سرپرست استقلال اهواز کناره‌گیری کرد

سرپرست استقلال اهواز کناره‌گیری کرد

اهواز - باشگاه استقلال اهواز هر روز شاهد یک استعفای جدید است و این بار سرپرست تیم بزرگسالان این باشگاه اقدام به کناره‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت الله برهمن سرپرست تیم فوتبال استقلال اهواز صبح امروز با باشگاه استقلال اهواز قطع همکاری کرد و این تیم را در ادامه مسابقات لیگ بر‌تر همراهی نمی‌کند.

سرهنگ برهمن که افسر بازنشسته نیروی زمینی ارتش بوده و سال‌ها به‌عنوان مدیر تربیت‌بدنی لشکر ۹۲ زرهی خوزستان فعالیت داشته، از سال ۷۹ تاکنون به‌صورت مستمر در سمت‌های مختلف با استقلال اهواز همکاری داشته است.

کرامت الله برهمن، اولین سرمربی استقلال اهواز، در دوره بعد از انقلاب هم بوده است.

وی از سال ۷۹ به مدت ۱۵ سال به‌صورت مستمر با استقلال اهواز همکاری داشته‌ و در کنار مربیانی چون قلعه‌نویی، مرفاوی، جلالی، چراغپور، شادروان حجازی، هاتف، بوناچیچ و چند مربی خوزستانی کار کرده است.

کد مطلب 3017600

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