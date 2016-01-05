سرقت عابر بانک به روش خاص/ متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر ۳۱ شهریور ماه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت از یک مغازه سوپرمارکتی در خیابان پیامبر مرکزی به کلانتری ۱۴۰ باغ فیض اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل سرقت و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که مردی میانسال در پوشش خریدار (مشتری) وارد مغازه سوپرمارکت شده، در چند نوبت اقدام به خرید کرده و نهایتا زمانیکه صاحب سوپرمارکت در حال کشیدن خیارشور برای وی بوده، اقدام به سرقت کارت عابربانک متعلق به صاحب مغازه کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مغازه و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۵ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: حدود ساعت ۲۳:۰۰، مردی میانسال وارد سوپرمارکت شد. این شخص ابتدا درخواست خرید شارژ تلفن همراه کرد و من نیز با کارت عابربانک خود (و در حالیکه این شخص کاملا مقابل من ایستاده بود) اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق دستگاه Pozz داخل مغازه کردم . پس از آن ، مجددا همین شخص اینبار درخواست مقداری خیارشور کرد اما زمانیکه در حال کشیدن خیارشور بودم ، وی از غفلت من استفاده کرد و کارت عابربانک مرا که کنار صندوق مغازه قرار داشت، سرقت کرد.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سارق در زمان وارد شدن رمز کارت از سوی مالباخته اقدام به برداشتن رمز آن کرده است؛ در ادامه و با بررسی تراکنش مالی حساب کارت عابربانک مالباخته مشخص شد که مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (کل موجودی داخل حساب) از حساب مالباخته و طی چندین مرحله برداشت شده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین مدرابسته پیش بینی در محل سرقت، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم پرونده شدند و در ادامه رسیدگی به پرونده دستور انتشار بدون پوشش تصویر این شخص از سوی بازپرس پرونده صادر شد لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۹۰۴۴ در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .