نمایشگاه نقاشی چاپ دستی در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در محل نگارخانه آتیه برگزار شد تعداد ۳۰ اثربا تکنیک چاپ دستی روی ژلاتین و با موضوع طبیعت و طبیعت بی جان در معرض دید عموم هنردوستان قرار گرفت.

این نمایشگاه نخستین اثار بانوی نیشابوری ملیکا فرح بخش داشجوی کارشناسی رشته گرافیک است که در ابعاد ۲۰.۲۰ و همچنین ۲۰.۳۰ به مدت سه روز و تا ۲۰ دی ماه پذیرای عموم هنرمندان شده است.

مسئول هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برپایی این نمایشگاه اظهار کرد: تکنیک چاپ دستی در ایران همیشه در سایه هنر گرافیک پنهان بوده اما هنرمند نیشابوری در این نمایشگاه با خلق آثار منحصر به فرد گام سبقت را از دیگر شهرستان ها ربوده است.

غلامرضا سلامتی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج هنر چاپ دستی در بین جامعه هنری به ویژه جوانان و تشویق آنها برپا شده که نقد و بررسی آثار از جمله برنامه های جانی این نمایشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چاپ دستی «به روایت من» ازامروز لغایت ۱۷ دی ۹۴ به مدت سه روز و از ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ بعدازظهر در محل نگارخانه آتیه واقع در بلوار بعثت نیشابور پذیرای هنردوستان است.