چگونگي بررسي لايحه بودجه در جلسه غير علني صبح امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دراين جلسه كه 15 دقيقه طول انجاميد، نامه رضا عبداللهي رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 85 كل كشور خطاب به رئيس مجلس فرائت شد.

عبداللهي دراين نامه نوشته است: پس از ساعتها، بحث و بررسي ، كميسيون تلفيق به اين نتيجه رسيد كه براي حفظ بيطرفي ، پرهيز از اتخاذ تصميم بدون فرصت و اطلاعات كافي ، از هرگونه بررسي مجدد و ارائه مصوبات جديد دراين مرحله خودداري كند.

رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس در نامه خود تاكيد كرده است: بنابراين رسما اعلام مي ‌شود كه گزارش كميسيون تلفيق درباره رديف‌ ها، همان جداولي است كه در تاريخ چهارشنبه 17 اسفند با امضاي اينجانب تقديم نمايندگان شده است .

عبداللهي در نامه خودخاطرنشان كرد كه ادامه كاركميسيون تلفيق براساس ماده 213 آيين نامه داخلي مجلس همچنان معتبر است و كميسيون طبق وظيفه آمادگي دارد براي تلفيق مصوبات جلسه علني، حسب ارجاع هيات رييسه تشكيل جلسه دهد و مصوبات خويش را به صحن علني تقديم كند.

حدادعادل نيز پس از قرائت اين نامه گفت: تمام هدف هيات رييسه، اجراي دقيق آيين نامه داخلي است .

رئيس مجلس دراين جلسه از نمايندگان خواسته است تا در مورد طرح پيشنهادهايي كه احتمال راي آوردن كمتري دارند، براي صرفه جويي در وقت خودداري كنند.