نرخ بيكاري در ايران در سال 2005 به 11.6 درصد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نرخ بيكاري در سطح ايران در سال 2005 با رشدي 0.4 درصدي در سال 2005 نسبت به سال 2004 روبرو شد و از 11.2 درصد به 11.6 درصد رسيد.

بر اساس اين گزارش، با وجود رشد نرخ بيكاري در ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004، ميزان بيكاري در اين كشور طي سال‌هاي 2001 تا 2004 با كاهش قابل توجه همراه بود و از 16.2 درصد در سال 2001 به 11.2 درصد در سال 2004 رسيد.

همچنين نرخ بيكاري در سال‌هاي 2002 و 2003 نيز به تريتب به 14 و 12.2 درصد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميلادي به 12 درصد برسد كه افزايشي 0.4 درصدي نسبت به سال 2005 نشان خواهد داد.

اكونوميست همچنين ميزان نرخ بيكاري در ايران را در سال 2007 برابر با 12.5 درصد، در سال 2008 برابر با 13 درصد،‌ در سال 2009 برابر با 13.4 درصد، و در سال 2010 برابر با 15 درصد پيش‌بيني كرده است.

بر پايه همين گزارش، شمار نيروي كار ايران در سال 2005 با رشد 2.9 درصدي نسبت به سال 2004 به 23.7 ميليون نفر رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميلادي به 24.4 ميليون نفر افزايش يابد.

بر اين اساس، پيش‌بيني مي‌شود جمعيت نيروي كار ايران طي پنج سال آينده به طور متوسط سالانه 2.72 درصد رشد كند و تا سال 2010 به 27.1 ميليون نفر افزايش يابد.

اكونوميست رشد بهره‌وري نيروي كار در ايران در سال 2005 را نيز 3.6 درصد اعلام كرده است كه نسبت به رشد سال 2004 نزديك به سه برابر رشد يافته است.

اين در حالي است كه متوسط رشد بهره‌وري نيروي كار در ايران طي سال‌هاي 2001 تا 2004 برابر با 1.2 درصد بوده است و برآورد مي‌شود طي سال‌هاي 2006 تا 2010 به طور متوسط به 2 درصد افزايش يابد.

