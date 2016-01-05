ستاد بحران و حوادث غیرمترقبه ساوه در آماده باش قرار گرفت

محسن خاکباز در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به لرزش های متوالی که از بامداد ۱۳دی ماه تا کنون بیش از ۱۰۰ بار در مرکز جعفریه قم رخ داده به دلیل واقع شدن شهر آوه در مجاورت استان قم و مجاورت این شهر با جعفریه، بازدیدهایی از این منطقه انجام شد.

وی بیان داشت: بیشتر این لرزش ها طی این مدت محسوس نبود اما بامداد ۱۴ دی ماه وقوع یک مورد از این لرزش ها که بیش از چهار ریشتر بود موجب، نگرانی مردم شهر آوه شد.

به گفته خاکباز هم اینک ستاد مدیریت بحران در این منطقه در آماده باش کامل قرار دارد و ضمن نصب تعدادی چادر در این منطقه آمادگی لازم با دستگاه های مختلف برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مراحل پیشگیرانه در کاهش میزان تلفات و خسارت های ناشی از حوادث نقش محوری دارد و آموزش و آمادگی در این مواقع کارساز است چرا که کشورمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص آب و هوایی همواره در معرض خطرها و سوانح مختلف است و این مهم می طلبد تا در خصوص لزوم آمادگی های امدادی و خدماتی بیشتر توجه شود.

خاکباز تصریح کرد: شهرستان ساوه نیز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خود و قرارگرفتن در مسیر اصلی ارتباط کشور همواره با حوادث طبیعی و غیر طبیعی مختلف همراه است لذا باید همواره آمادگی های امدادی و خدماتی مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است جعفرآباد یکی از بخش‌های قم است که در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر قم و در جنوب شرق شهرستان ساوه در استان مرکزی قرار دارد.