معاون رئيس جمهور در مراسم تحليف رئيس جمهور جديد شيلي شركت كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سركار خانم دكتر واعظ جوادي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري اسلامي كشورمان، روز پنجشنبه هجدهم اسفند ماه جاري براي شركت در مراسم تحليف خانم "مايكل باچلت" رئيس جمهورجديد شيلي عازم اين كشور شد.

اين مراسم امروز شنبه 20 اسفند ماه ساعت 12 ظهر به وقت شيلي در مجلس ملي اين كشور و با حضور روساي جمهوري كشورهاي مختلف جهان و وزير كشور شيلي برگزار مي شود.

در حاشيه اين مراسم نمايندگان كشورهاي شركت كننده ، ديدارهائي را رئيس جمهور منتخب جديد، رئيس جمهور سابق و وزير امور خارجه اين كشور خواهند داشت.

سركار خانم دكتر واعظ جوادي در مراسم دعا براي مردم و مقامات حكومت جديد در كاخ رياست جمهوري شيلي حضور خواهد يافت.

"مايكل باچلت" ، داراي مدرك پزشكي از دانشگاه شيلي و مدرك فوق ليسانس در رشته علوم نظامي از آكادمي ملي مطالعات سياسي و استراتژيك است.

وي فرزند يك سرتيپ نيروي هوايي شيلي است كه در زمان ديكتاتوري پينوشه توسط عوامل حكومت وي دستگير، زنداني و شكنجه گرديده است.