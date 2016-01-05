۱۰ نفر از تأیید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس در قم خانم هستند

رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۶۱ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم ثبت نام کرده بودند، گفت: از این تعداد ۵ نفر قبل از روند رسیدگی به صلاحیت‌ها انصراف دادند.

وی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته در نهایت ۱۶ نفر به موجب مستندات قانونی رد صلاحیت شده و ۱۴۰ نفر تأیید و اسامی به هیئت نظارت استان ارسال شد.

فرماندار قم با بیان اینکه امروز رد صلاحیت‌ها به افراد ابلاغ می‌شود، ادامه داد: معترضین از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ دیماه فرصت دارند تا اعتراض خود را به عدم تأیید صلاحیت به هیئت نظارت استان که مستقر در فرمانداری قم است ارائه کنند تا به اعتراض‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰ نفر از تأیید صلاحیت شدگان و یک نفر از رد صلاحیت شده‌ها از بانوان بوده‌اند.

سیار در ادامه به انتخابات خبرگان نیز اشاره کرد و عنوان داشت: بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان نیز در شورای نگهبان انجام می‌شود.