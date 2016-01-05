به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد ویسی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز سه شنبه در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره تعداد قابل توجه نیروهای متخصص در این دانشگاه اظهار داشت: گذر از مرحله آموزش محور به سمت پژوهش محوری اساس فعالیت‌ دانشگاه‌ها در این برهه از زمان است.

ویسی ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ رتبه تولید علم کشور در رده شانزدهم و در بحث کسب و کار رتبه ۱۳۲ را داشتیم که رتبه شایسته‌ای نیست و این آمارها نشان می‌دهد که باید تلاش خود را چندین برابر نماییم.

ویسی از برگزاری نخستین اردوی استارتاپ دانشگاه رازی خبر داد و گفت: این اردواز ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه امسال به مدت ۳ روز و با هدف ایجاد زمینه‌های کارآفرینی در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه اشتغال را دغدغه جوانان تحصیلکرده در کشور و نیز استان دانست و افزود: در این راستا در اردوی استارتاپ رازی به دنبال ایجاد زمینه‌های کسب و کار و اشتغال و کارآفرینی برای جوانان هستیم.

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه ایده‌پردازی تا کارآفرینی و فروش و درآمدزایی را از اهداف استارتاپ دانست و گفت: استارتاپ فضای مطمئن و بدون ریسک و خطر است و سرمایه زیادی نیز لازم ندارد.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۰۰۰ استارتاپ در جهان، این مهم را تجربه‌ای موفق در جهان برای کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار و... دانست و گفت: سهم ایران در این زمینه اندک است وباید بیش از پیش فعالیت کنیم.

ویسی ادامه داد: در اردوی استارتاپ رازی علاقه مندان استارتاپ، برنامه نویسان، طراحان گرافیک، بازاریاب‌ها، مدیران تجاری، حضور خواهند یافت و طی ۵۴ ساعت در قالب گروه‌های چند نفره ایده‌ خود را مطرح و اجرا خواهند کرد.

وی ایده پردازی بر اساس فناوری ردر عرصه فضای مجازی را ماهیت این استارتاپ عنوان و بیان کرد: حضور شرکت کنندگان در اردوی استارتاپ دانشگاه رازی بلامانع است و منحصر به دانشجویان نمی‌شود و ایده‌پردازان می‌توانند در این اردوی ۳ روزه حضور به هم رسانند.

ویسی تغییر رویه دانشگاه‌ها از آموزش محوری به پژوهش محوری را گامی بلند و بسیار اثرگذار در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور دانست و بیان کرد: بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه رازی با هدف بها دادن به فعالیت‌های پژوهش محوری و ایجاد فضای کسب و کار ایجاد شده است.