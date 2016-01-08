ریاکاری اروپا و سعودی درباره آوارگان/مداخله اسرائیل در قبرس

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در نشستی در خبرگزاری مهر با حضور «مراد ایلحان» معاون مرکز مطالعات استراتژیک ترکیه و آسیا(TASAM) و از سفیران سابق ترکیه در کشورهای مختلف و پروفسور «ازدن زینب اکتاو» استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه یلدیز ترکیه به بررسی تحولات منطقه، بحران آوارگان و تلاش های ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا و برخی موانع موجود بر سر راه آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد که در ادامه می آید.

*ترکیه توانسته است فصل جدیدی را در مذاکرات با اتحائیه اروپا برای الحاق به این اتحادیه آغاز کند. آیا فکر می کند که ترکیه نهایتا بتواند به عضویت اتحادیه اروپا در بیایید؟

مراد بیلحان: تلاش های ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا داستانی طولانی دارد که آغاز آن به سال ۱۹۶۳ برمی گردد. در طول تمامی این سال ها در تمامی سازمان ها و نهادهای اروپایی از جمله ناتو عضو بوده است به استثناء اتحادیه اروپا. علت عضویت ترکیه در این نهادها دکترین «ترومن» و طرح مارشال بود که موجبات پیوستن ترکیه به بلوک غرب شد. در این سیستم روابط ترکیه و یونان از اهمیت زیادی برخوردار است.

زینب اکتاو: من خیلی امیدوار نیستم که ترکیه نهایتا بتواند به عضویت کامل اتحادیه اروپا در بیایید.

مراد ایلحان: بله عضویت کامل ترکیه در تمامی نهادهای اتحادیه اروپا نکته بسیار مهمی است که در این خصوص روابط ترکیه و یونان از اهمیت زیادی برخوردار است. کشورهای غربی همواره سعی کرده اند ترکیه و یونان را در نهاهای غربی از جمله در ناتو به همدیگر نزدیک کنند اما رفتار آنها در خصوص این مسئله در اتحادیه اروپا فرق دارد بطوریکه موجب شده است ترکیه بعد از ۵۲ سال تلاش نتواند به عضویت این اتحادیه درآید.

اما یک نکته هم در این خصوص قابل طرح است و آن این است که فقط اتحادیه اروپا نبوده است که عضویت ترکیه را رد کرد بلکه مردم ترکیه خودشان هم از اتحادیه اروپا فاصله گرفته اند. در حال حاضر حدود ۱۶ درصد مردم ترکیه خواستار عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا هستند در حالیکه در گذشته ۲۸ درصد از ایده الحاق به اتحادیه اروپا حمایت می کردند. این به این معنی است که تنها اقلیت کمی از مردم ترکیه از الحاق به این اتحادیه حمایت می کنند. همچنین حدود ۵۰ درصد اعضای این اتحادیه هم مخالف عضویت ترکیه در خانواده خود هستند.

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا منافعی را برای آنها در پی خواهد داشت بطوریکه دارایی ها و ارزش افزوده آنها در برخی عرصه ها به ویژه در عرصه امنیتی افزایش خواهد یافت. همچنین آنها فکر می کنند که با توجه به جمعیت ترکیه، این کشور بازار خوبی برای کالاهای آنها خواهد بود اما این در حالی است که در حال حاضر اقتصاد ترکیه از اقتصاد بسیاری از اعضای این اتحادیه بهتر و قوی تر است ولی هنوز اقتصاد ترکیه نیازمند بهتر و شکوفاتر شدن است. اروپایی ها در سال های گذشته موانع بیشتری را بر سر راه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد کرده اند موضوعاتی مثل اختلاف فرهنگی، سبک زندگی و برخی آزادی های خاص مثل آزادی بیان و حقوق بشر.

اکتاو: اما ترکیه هم از این مسئله سودهایی برده است.

ایلحان: بله درست است تلاش ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا موجب افزایش و بهتر شدن استانداردهای ترکیه شده است.

اکتاو: این امر موجب شد تا برخی شاخصهای اقتصادی و امنیتی ترکیه رشد کنند.

*در ماه ههای گذشته چند هفته قبل از دیدار «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان از ترکیه که منجر به دادن برخی امتیازات به ترکیه از سوی اتحادیه اروپا شد. شاهد وقوع برخی تراژدی های انسانی برای آوارگانی بودیم که از ترکیه راهی اروپا بودند. برخی معتقد هستند که ترکیه از مسئله آوارگان به عنوان اهرم فشاری برای گرفتن امتیاز از اتحادیه اروپا استفاده می کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

اکتاو: این روزها یکی از مهمترین موضوعات مسئله آوارگان است. در خصوص مسئله آوارگان تا امسال ترکیه نمی خواست به عنوان منطقه حائل برای اروپا عمل کند و هیچ یک از کشورهای اروپایی هم به مشکلات ترکیه در این خصوص اهمیتی نمی داد. آوارگان سوری حاضر در ترکیه تدریجا بطور بی سر و صدا سعی کردند خودشان را به کشورهای اروپایی مثل یونان و برخی کشورهای دیگر برسانند اما مقصد نهایی آنها آلمان است و آنها به دنبال دریافت اقامت آلمان هستند و ترکیه هم همواره به آوارگان به چشم میهمان نگریسته و قصد دادن اقامت به آنها را ندارد. بنا بر این طبیعی است که آوارگان به فکر زندگی بهتر باشند. بعد از تراژدی ها و رخدادهای اخیر اتحادیه اروپا به نقش مهم ترکیه در حل بحران مهاجران پی برد نه تنها در حل بحران آوارگانی که از سوریه می آیند بلکه آنهایی که از افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی و برخی کشورهای آفریقایی می آیند. لذا مرکل به ترکیه آمد و درباره خیلی چیزها مذاکره کرد و باید این را هم به یاد داشته باشیم که مرکل یکی از رهبران اروپایی است که قول عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را نداده است.

به اعتقاد من ترکیه از مسئله آوارگان به عنوان اهرم فشاری علیه اروپا استفاده نکرد. ترکیه فقط می خواست توجه اروپایی ها را به مسئله آوارگان جلب کند و به آنها بگوید که در خصوص آوارگان با چه مشکلاتی مواجه است و چه هزنه هایی را متحمل می شود. خود حزب حاکم عدالت و توسعه هم به خوبی می داند که اتحاادیه اروپا عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه را در آینده نزدیک نخواهد پذیرفت. ۳ میلیارد یورو پولی که اتحادیه اروپا در خصوص کمک برای اسکان آوارگان پیشنهاد داده در مقایسه با هزینه های ترکیه رقم ناچیزی است.

ایلحان: ترکیه فقط خواهان تقسیم مسئولیت و هزینه های بحران آوارگان با اتحادیه اروپا است. علاوه بر این اروپایی ها در این خصوص بسیار ریاکارانه عمل می کنند و صادق نیستند. آنها حتی در خصوص پذیرش همین تعداد کم آوارگان قصدشان کمک به مردم آواره و ترکیه نیست. آنها تعداد کمی از آوارگان ثروتمند و تحصیل کرده را گل چین می کنند و به کشورهای خودشان می برند تا از استعدادهای آنها در راستای منافع خودشان استفاده کنند. آنها باید مسئولیت بین المللی خود در این خصوص را بپذیرند. آنها هزاران آواره را در دریاها غرق کرده اند در مواردی آنها تعمدا قایق های حامل آوارگان را سوراخ کرده اند تا غرق شوند و به کشورهای اروپایی نرسند.

یک سوال دیگر هم اینجا مطرح است که چرا این آوارگان با وجود اینکه دارای هم مذهبان و حامیانی در میان کشورهای منطقه هستند ترجیح می دهند به اروپا بروند. مثلا چرا عربستان سعودی به آنها کمک نمی کند. عربستان حداقل می تواند به آنها کمک های مالی ارائه دهد.

اکتاو: مردم ترکیه، شبکه های تلوزیونی و رسانه های ترکیه اتقادهای زیادی را در این خصوص متوجه عربستان می کنند. آنها خیلی ثروتمند هستند و پول های زیادی را صرف بسیاری از کارها می کنند ولی وقتی به مسئله آوارگان سوری می رسند هیچ پولی خرج نمی کنند.

*ترکیه در گذشته از نظام دو قطبی حاکم بر نظام بین الملل در دوران جنگ سرد منافع زیادی برده است. به نظر می رسد که وضعیت استراتزیک ترکیه در نظام تک قطبی کنونی مثل گذشته نیست. نظر شما در این باره چیست؟

ایلحان: ترکیه در گذشته نتوانست مثل یونان از نظام دو قطبی جهان بهره برداری کند. ترکیه به جهت رقابت های تاریخی خود با روسیه مجبور شد تا دنباله رو مسیر غربی ها در نظام جهانی باشد. ترکیه و روسیه در طول تاریخ ۱۶ جنگ با هم داشته اند و این به معنی وجود خصومت و دشمنی بین ترکیه عثمانی و روسیه بوده است. حتی در زمان استالین روسیه دارای ادعاهای ارضی علیه ترکیه بود و همچنین روس ها خواستار کنترل تنگه های ترکیه بین دریای سیاه و مدیترانه بودند به همین دلیل ترکیه نتوانست به بلوک شرق اعتماد کند. ترکیه همواره از قدرت روس ها بیم داشت و به همین دلیل زیر چتر امنیتی غرب جای گرفت.

*مشکلات ترکیه و قبرس یکی از دلایلی است که از موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا است. ترکیه چگونه می تواند مشکلات خود را با قبرس حل کند تا راه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموار شود؟

اکتاو: مذاکراتی درباره قبرس در جریان است. حقیقت امر این است که اسرائیل نمی خواهد مشکلات در قبرس حل و فصل شود. به علت وجود پروژه های آبی و انرژی تعریف شده برای قبرس اوضاع در آنجا کمی پیچیده است. موانع بسیاری برای حل و فصل مسئله در قبرس وجود دارند از جمله مداخلات خارجی. با اینحال با وجود همه مداخلات و موانع، نشانه هایی از حل مشکلات ظاهر شده اند. رئیس دولت جدید قبرس ترک نشین مواضع نرم تر و معطف تری اتخاذ کرده است و از مذاکرات وحدت دو قبرس حمایت می کند. نتیجه رفراندومی که قرار است در ماه مارس در قبرس برگزار شود در حل و فصل مشکلات بین دو قبرس بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

ادامه دارد ... .