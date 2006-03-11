نخستين كتابخانه ديجيتالي فارسي در ايران راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، خانه كتاب در صدد است كتابخانه ديجيتالي خود را بر روي شبكه جهاني اينترنت قرار دهد ، اما براي اين كار ، با مشكلات حقوقي مواجه است .

اين مركز براي تبديل كتابهاي چاپي به كتاب ديجيتال جديد ترين دستگاه هاي پيشرفته موجود در جهان را كه قابليت تهيه نسخه ديجيتالي از كتاب 200 صفحه اي در پنج دقيقه را دارد از مدتها قبل تهيه و به كشور وارد كرده است .

كتاب مهر ، خانه كتاب درحال حاضر، اطلاعات مربوط به بيش از 300 هزار عنوان كتاب را آماده سازي كرده است كه سرگرم مذاكره با ناشران براي انتشار آنها بر روي شبكه اينترنت است .

هم اكنون اطلاعاتي كه از طريق پايگاه اينترنتي اين مركز قابل دسترسي است شامل اطلاعات شناسنامه كتاب مانند عنوان ، نام مولف وپديد آورنده ، تعداد صفحات ، ناشر ، قطع ، سال انتشار و تصوير جلد كتاب است .

همچنين اطلاعات مربوط به كتابهاي مصور به همراه پيشگفتار ، فهرست و مقدمه كتاب كه به صورت فايل PDF قابل مطالعه است در اين پايگاه قرار داده شده است .

به گزارش مهر ، كتابخانه ديجيتالي خانه كتاب در سال 1383 ايجاد شده ، و براي اين منظور حجم بالايي از كتابها نخست اسكن شده و بعد اين كتابها به صورت نسخه پي دي افي ( PDF ) در آمد و با استفاده از نرم افزارهاي خاص فايل هاي pdf صفحات كتاب تبديل به TEXT هاي قابل استفاده شده است .

خانه كتاب امكانات وتوان ايجاد بزرگترين كتابخانه ديجتالي كشور را دارد كه بدليل موانع سر راه - كه بيشتر آن مربوط به حقوق مولف وناشر است - تاكنون اين كار انجام نشده است .

به گزارش مهر ، يكي از مهمترين موانع موجود در اين راه نبود قانون مشخص براي كپي رايت كتاب در ايران است تا بر اساس آن " خانه كتاب " با ناشران وارد مذاكرده شود .

درحال حاضر " خانه كتاب " اين ظرفيت را دارد كه تمامي كتابهايي كه دركشور منتشر مي شود را به صورت ديجيتالي در دسترس همگان قرار دهد .

به گزارش مهر ، اين موسسه به تازگي اعلام كرده كه آمادگي دارد تا با توافق ناشران يا صاحبان حقوق كتابها، نسخه الكترونيك كتابهاي آنان را در محيط وب عرضه كند .