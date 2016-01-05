نگرانی وزیر بهداشت از وضعیت طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید حسن قاضی زاده هاشمی پس از سخنرانی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر «وضعیت طرح تحول سلامت در بودجه سال ۹۵» تصریح کرد: وضعیت این طرح در بودجه سال آینده هنوز نهایی نشده است.

هاشمی افزود: طبعا این موضوع برای همه دستگاه ها و از جمله وزارت بهداشت که درگیر یکی از مهمترین برنامه های اجتماعی نظام در حوزه سلامت مردم است، جای نگرانی است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم به نحوی بودجه تقدیم مجلس شود و مجلس نیز به شکلی رسیدگی کند که این نگرانی به مردم منتقل نشود.

وزیر بهداشت همچنین در خصوص نقش ائمه جمعه در حوزه سلامت گفت: نقش ائمه جمعه در حوزه سلامت کلیدی و محوری است.

وی با اشاره به وظیفه وزارت بهداشت در حوزه بهداشت عمومی و رابطه صمیمی ائمه جمعه با مردم تصریح کرد: با توجه به تاثیرپذیری مردم از خطبه های نماز جمعه حتما خطبا و ائمه جمعه می توانند در جهت کاهش بیماری ها به ما کمک شایانی کنند.

وی این کمک را منجر به کاهش هزینه های دولت در این زمینه دانست و در پایان یادآور شد: حضور بنده نیز در این جلسه به جهت استمداد در این زمینه بود.