مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان علیرضا حاجیان زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور طی حکمی محمدجواد محمدی را به عنوان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان منصوب کرد.

بنا بر این گزارش، در مراسمی عبدالحمید شهسواری مشاور مدیر عامل و مناف یحیی پور معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حکم مدیریت محمد جواد محمدی را با امضای مدیرعامل ابلاغ کردند.

محمدجواد محمدی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در این مراسم مطالبی را در خصوص توسعه فضاهای فیزیکی مراکز درسطح استان عنوان داشت.

وی افزود: برای پیشبرد اهداف کانون و تلاش در راستای رشد فعالیت های فرهنگی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان چند محور را در دستور کار قرار داده ایم که به امیدخدا و تلاش همه همکاران و حمایت مدیر عامل در این راستا گام برداریم.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان توجه به زیرساخت ها، بسترسازی، برنامه ریزی و اجرای هدفمند آنها، تعامل و ارتباط سازنده با مسئولان ارشد استان، توانایی محوری، بهره گیری از قابلیت های استان، اهمیت دادن به بخش کیفی فعالیت ها، اهمیت دادن به سلامت روحی، روانی و رفتاری و ایجاد فضای مهربانی و کار در سطح استان از برنامه های پیش روی کانون استان لرستان ذکر کرد.

محمدی گفت: استفاده از خرد جمعی و ایجادفضایی مبتنی بر وحدت، همدلی و همکاری، باعث رشد و تقویت همه جانبه کانون استان خواهد شد.

درادامه جلسه معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: دراین مدت پنج ماه تصویر خوبی از استان لرستان به نمایش در آمد.

مناف یحیی پور افزود: دنیای ما این روزها شاهد اتفاقات مختلفی است و این مسئله توجه به کودکان ونوجوانان را ضروری تر می کند.

وی کودک امروز را با کودک دیروز متفاوت دانسته و تصریح کرد: باید کودکان و نوجوانان را بشناسیم و نسبت به توانایی های آنها برایشان برنامه ریزی کنیم و این برنامه ریزی را با نگاهی نو انجام دهیم.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور اضافه کرد: کار فرهنگی تلاش و کوشش مستمر می طلبد و نیاز به زمان دارد که تاثیرات خود را نشان دهد وبه ثمر بنشیند.

بنا بر این گزارش، محمد جواد محمدی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان متولد سال ۱۳۵۲و دارای لیسانس مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی و مسوول حراست کانون استان بوده و از مردادماه امسال سرپرستی کانون استان لرستان را برعهده داشته است.