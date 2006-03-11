خانه تئاتر در مورد I.T.I نگاه انحصارطلبانه نداشته است / اسامي و وكالت نامه هاي همه رأي دهندگان موجود است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، درابتدا ايرج راد مدير عامل خانه تئاتر گفت : " در چند سال گذشته تشكيل I.T.I ايران طبق اساسنامه نبوده است و همواره مشكلاتي را با خود داشته است."





وي كه در دفاع از اتهامات برخي از اعضاي هيأت موسس I.T.I در مورد خانه تئاتر سخنراني مي كرد افزود:" در رور انتخابات I.T.I خود اين اعضاي هيأت مؤسس با عنوان كردن اين كه چون ما كانديداي انتخابات هستيم و سخنراني ما موجب تبليغات است، از من خواستند تا صحبت كنم ، در واقع به من مأموريت داده شد كه سخنراني كنم، صحبتهاي من نيز به طور شفاف ضبط شده و براي شما پخش خواهد شد."



در ادامه متن سخنان ايرج راد در مجمع عمومي انتخابات I.T.I روز شنبه 13 اسفند براي خبرنگاران و حاضران پخش شد و راد گفت:" خانه تئاتر طي اين مدت تنها براي راه اندازي I.T.I با هيأت مؤسس همكاري مي كرد و امكانات خود را در اختيار آنها قرار گذاشته بود. حتي اين شبهه ايجاد شده بود كه شايد ما مي خواهيم اعمال نظر كنيم ، اما اصلا اين گونه نبود و حتي تقاضاي معرفي كانديداي اختصاصي خانه تئاتر براي هيأت مديره I.T.I را رد كرديم و در جلسات خصوصي خودمان نيز هيچ كانديدايي را معرفي نكرديم."



وي با اشاره به ريشه آغاز مشكلات I.T.I با خانه تئاتر توضيح داد:" سال گذشته در ساعت 12ظهر روزي كه مجمع عمومي انتخابات بازرس علي البدل خانه تئاتر بود ، از من خواسته شد تا در اين مجمع انتخابات I.T.I هم برگزار شود. من با توضيح اين كه اين موضوع با صورت جلسه ما ارتباطي ندارد، موافقت نكردم ، در ساعت 30/15 همان روز دعوتنامه اي براي آن جلسه به دست من رسيد و سپس در مجمع عمومي ديدم تعدادي اساسنامه با امضاي سه نفركه يكي از آنها دكترمحمد رضا خاكي بود، براي توزيع وجود دارد، من معترض شدم و گفتم اين سه نفر نمي توانند نمايندگان I.T.I ايران باشند، شما هيچ اطلاع رساني و آگهي براي اين كار انجام نداده ايد و اين درست نيست، در گفتگوي تلفني خود با آقاي دكتر خاكي نيز اين موضوع را گوشزد كردم ."



ايرج راد همچنين در مورد امضا و تأييد نامه دبير كلي شريف خدايي، رئيس اسبق مركز هنرهاي نمايشي برI.T.I ايران توسط خود تصريح كرد:" تا سه سال پيش من هرگز نمي دانستم I.T.I اساسنامه اي دارد ، در ابتداي مديريت آقاي شريف خدايي ايشان از من دعوت كرد وگفتI.T.I ايران پس از مديريت علي منتظري ، معلق مانده است وعنوان كرد از آنجايي كه مدير I.T.I بايد رئيس انجمن نمايش باشد، براي راه اندازي دوباره اين ارتباط، شما رياست من را به عنوان رئيس انجمن نمايش ايران تأييد كنيد، من نيز عنوان رياست ايشان بر انجمن نمايش را تأييد كردم . از طرف ديگر به من گفته شد براي عضويت دوباره بايد مبلغ 800 دلار به همراه معوقه ها نيز پرداخت شود كه براي ما امكان پرداخت اين مبلغ نيز وجود نداشت و به هرحال با همين شرايط هم شكل گيري I.T.I موجب شد تا تعدادي گروه خارجي به كشور ما بيايند و تعدادي هم گروه از كشور ما راهي كشورهاي خارجي شوند."



مديرعامل خانه تئاترهمچنين در مورد علت عدم موافقت خود با تعويق انتخابات I.T.I به درخواست هيأت مؤسسI.T.I ، گفت:

"روزچهارشنبه قبل از انتخابات، دكتر دلخواه با من تماس گرفت و درخواست كرد به دليل سفرعده اي ازهنرمندان و خبرنگاران تئاتر به شلمچه ، تاريخ انتخابات را به روز ديگري موكول كنيد و من با توجه به زمان اندكي كه براي اطلاع رساني مجدد داشتيم، هماهنگي كه از قبل با تئاتر شهر براي اين تاريخ شده بود و در پيش بودن جلسه انتخابات هيأت مديره خانه تئاتر و تعطيلات نوروز، موافقت نكردم و گفتم در نهايت اگر تعداد هنرمندان حاضر در مجمع كم بود، همان موقع عذر خواهي مي كنيم و تاريخ را به زمان ديگري موكول خواهيم كرد ."



راد متذكر شد:" ما هيچ گونه دخالتي در هيچ زمينه اي نكرديم و هدفمان كمك به I.T.I بود، نگاه خانه تئاتر اصلا اين گونه نيست كه بخواهد I.T.I در خانه تئاتر شكل بگيرد و معتقديم اگر متمركز شويم ، تبديل به يك جريان بي اهميت خواهيم شد. طبق اساسنامه اهداف و وظايف خانه تئاتر مشخص است ."



مديرعامل خانه تئاتر نيز با بيان اين كه تاكنون هيچ جا به اندازه خانه تئاتر شفاف و صادق نبوده است، اظهار داشت : " ما بسيار صادق هستيم و به طور شفاف اطلاع رساني مي كنيم و كسي نبايد با چنين صحبتهايي يك صنف را زير سؤال ببرد. همچنين با كسي جنگ نداريم و حتي در شرايط كنوني با مركز هنرهاي نمايشي نيز در تفاهم كامل به سر مي بريم."





وي همچنين گفت : " وظيفه هيأت موسس در روز انتخابات تنها تصويب جلسه ، اعلام انتخابات، انتخاب دو نفر ناظر و اعلام كانديداهاست و بعد ديگر بايد خداحافظي كند. "



راد همچنين درباره عدم حضور خانم فراهاني نماينده يونسكو در انتخابات روز شنبه متذكر شد : " ما از ايشان، هم به صورت كتبي و هم تلفني دعوت كرديم ."



وي افزود: " من حتي از آقاي پارسايي و مسافرآستانه درخواست كردم تا آدرس تمام انجمن هاي نمايش شهرستانها را براي ارسال اسسانامه I.T.I در اختيار ما بگذارند كه آنها گفتند انجمن نمايشها آدرس مشخص ندارند و بايد به اداره كل ارشاد استانها ارسال نماييد."



راد در پايان با بيان اين مطلب كه براي من مهم است كه روحيه جمعي به اين نتيجه برسند كه برخورد خانه تئاتر خالصانه بوده است و تمام سعي براين بوده كه يك تشكل ملي به اسم I.T.I در ايران راه انداري شود، به عنوان يك هنرمند نه مديرعامل خانه تئاتر پيشنهاد داد : " اساسنامه براي همه هنرمندان شهرستاني نيز ارسال شود، آنها نيز پس از خواندن اساسنامه نظرات خود را ارائه دهند و پس از جمع بندي ، نظرات منطقي بررسي شود و در صورت وجود مشكل قانوني و تشخيص هنرمندان دو باره انتخابات برگزار شود."



همچنين كيومرث مرادي، مدير روابط عمومي خانه تئاتر، با ارائه دفتر ثبت اسامي رأي دهندگان، تعداد افراد حاضر در انتخابات را 157 نفر اعلام كرد كه از ميان آنها، تنها 8 نفر حضور نداشتند و به صورت كتبي وكالت داده بودند و 149 نفر ديگر ، شخصا در انتخابات حضور داشتند ."



وي افزود :" در اين مدت هيأت مؤسس هيچ گاه تلاش نكرد راهكارهايي براي اطلاع رساني داشته باشد، ما علاوه بر اطلاع رساني در مطبوعات و درج آگهي در روزنامه، تراكتهايي در كل دانشگاههاي تهران نصب كرديم ."



مرادي گفت : " وظيفه خانه تئاتر حمايت از هر جريان مفيد تئاتري است كه به رشد تئاتر كمك مي كند."



بهزاد فراهاني به عنوان عضو هيأت مديره خانه تئاتر و يكي از اعضاي انتخاب شده براي هيأت مديره I.T.I تصريح كرد : " اگر قراراست انتخابات ديگري برگزار شود، بايد با تشخيص هيأت مديره انتخاب شده باشد و اگر تعداد كانديداها كم بود، به خاطر كم بودن تعداد حاضران در مجمع بود. طبيعي است وقتي تعداد افراد حاضر بيشتر باشد، تعداد كانديداها نيز بيشتر مي شود. همچنين انصراف خود اين دوستان هيأت مؤسس از كانديداتوري موجب كم شدن تعداد شد."



وي همچنين اعلام كرد :" من حاضرم به مطبوعات از سمت خود در I.T.I انصراف بدهم، اما به شخص دكتر دلخواه نه! زيرا ايشان 45 سال در كشور نبوده، اما من بودم."



اين نشست مطبوعاتي، امروز، در پاسخ به نشست مطبوعاتي سه تن از اعضاي هيأت مؤسس I.T.I كه طي چند روز گذشته در مورد نادرستي انتخابات روز شنبه برگزار شده بود، درخانه تئاتر برگزار شد. در نشست امروز، چند تن از اعضاي هيأت موسس و هيات مديره I.T.I كه عضو خانه تئاتر نيز هستند، حضور داشتند .



انتخابات هيأت مديره مركزي خانه تئاتر، امروز ساعت 17 در تئاترشهر برگزار خواهد شد.



