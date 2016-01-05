به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفوند ظهر سه شنبه در جلسه ستاد صیانت حقوق شهروندی استان اظهار داشت: یکی از کمیته هایی که در حوزه ستاد صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شد کمیته آموزشی و فرهنگی است که طی سال جاری برنامه های زیادی در بحث حقوق شهروندی اجرا کرده است.

وی به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در بحث صیانت از حقوق شهروندی در مدارس استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا دانش آموزان را در بحث رعایت حقوق شهروندی سامان دهی کرده و جلسات توجیهی برای آن ها برگزار شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه آموزش و آشنایی دانش آموزان با حقوق شهروندی از وظایف اصلی این سازمان است تصریح کرد: آموزش و پرورش لرستان در نظر دارد همایشی با موضوع «من یک فرزند هستم» را بعد از انتخابات امسال در استان برگزار کند.

یوسفوند از اعزام ۹ هزار و ۸۰۰ دانش آموز لرستانی در ترم اول سال تحصیلی امسال به سرزمین راهیان نور خبر داد و گفت: سهمیه امسال آموزش و پرورش لرستان برای اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور ارسال ۲۵ هزار نفر است.

وی افزود: سال گذشته با وجود سهمیه ۲۴ هزار نفری لرستان در اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور ۲۵ هزار دانش آموز لرستانی در این اردوها شرکت کردند و لرستان در بین استان های کشور در این زمینه به عنوان استان برتر شناخته شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان به عمده ترین فعالیت پرورشی این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: معاونت پرورشی آموزش و پرورش لرستان طرحی به نام گفتمان دینی دانش آموزان جهان اسلام را دنبال می کند بطوریکه در این طرح و با وجود موج اسلام گریزی به وجود آمده در دنیا قرار است از ظرفیت کشورهای مسلمان در معرفی چهره ناب اسلام استفاده شود.

یوسفوند افزود: این طرح به وزارتخانه پیشنهاد داده شده و مورد تصویب قرار گرفته است و بناست در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در استان اجرایی شود که در آن از دانش آموزان کشورهای مسلمان دعوت می شود به لرستان آمده و با ظرفیت های جهان اسلام در قالب کارهای هنری همچون شعر، پوستر، مقاله، سرود و ... آشنا شوند.

وی به برگزاری «همایش حضور» توسط آموزش و پرورش لرستان اشاره کرد و عنوان کرد: با توجه به موضوع مطرح شده در پرسش مهر ریاست جمهوری در خصوص شرایط پساتحریم بنا داریم بهمن ماه امسال همایشی تحت عنوان «حضور» برگزار کنیم که در این همایش مسئولین کشوری و یکی از مدیران گفتگو کننده بحث برجام حضور داشته و موضوع برجام برای دانش آموزان و فرهنگیان تبیین خواهد شد.