سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی آذرماه در تعداد تصادفات فوتی در استان قم ۶۷ درصد و در تعداد فوت شدگان ۵۶ درصد کاهش وجود داشته است، گفت: طی این مدت در تصادفات جرحی ۱۲ درصد کاهش در تعداد مجروحان وجود داشته است، همچنین در تصادفات خسارتی ۳۵ درصد افزایش وجود دارد.

وی علت اصلی تصادفات طی این مدت را عدم توجه به جلو با ۴۹ درصد از تصادفات عنوان کرد و گفت: عدم توانایی در کنترل وسائل نقلیه ۱۵ درصد و عدم رعایت فاصله طولی ۱۱ درصد از تصادفات را شامل می‌شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم اظهار کرد: بیشترین عوامل انسانی تصادفات عجله و شتاب بی‌مورد با ۵۱ درصد از تصادفات و خستگی و خواب آلودگی با ۴۱ درصد از تصادفات بوده است.

وی از وقوع بیشترین تصادفات در روزهای پنجشنبه و جمعه با ۳۷ درصد خبر داد و گفت: بیشترین تصادف در ساعت ۱۴ تا ۲۲ انجام شده که ۴۰ درصد از تصادفات را تشکیل می‌دهد.

جمشیدی راد بیان کرد: برخورد با تخلفات طی آذرماه ۱۶ درصد و برخورد با تخلفات حادثه ساز نیز ۱۳ درصد افزایش داشته است.