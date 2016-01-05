سیزدهمین دوره رقابتهای تنیس روی میز معلولان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مهدی آرمندنیا، رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: این مسابقات با حضور ۱۱ تیم در دو گروه ایستاده و نشسته انجام می شود که به ترتیب در گروه ایستاده ۶ تیم و در گروه نشسته، ۵ تیم اعلام آمادگی کرده اند و رقابتها در هر ۱۰ کلاس پزشکی انجام می شود.

آرمندنیا خاطر نشان کرد: حضور ۱۰۰ بازیکن در این مسابقات آمار بسیار خوبی است و خوشبختانه به نسبت دوره گذشته شاهد افزایش کمی و کیفی نفرات هستیم. ذکر این نکته نیز ضروری است که در مسابقات قهرمانی کشور که تیم ها دستشان برای اعزام ورزشکاران بازتر است، حدود ۲۰۰ ورزشکار شرکت می کنند و در سیزدهمین دوره مسابقات باشگاهی، تقریبا نیمی از ورزشکارانی که در قهرمانی کشور شرکت می کنند، حضور یافته اند.

رئیس انجمن تنیس روی میز افزود: هر کدام از تیم ها مجاز به آوردن ۷ بازیکن بوده اند و ۲ نفر نیز ذخیره در نظر گرفته شده است و ا گر قرار بود که تیم ها را بر اساس دو یا سه بازیکن ببندیم، قطعا شاهد افزایش تعداد آنها بودیم و از یازده تیم بیشتر می شدند.

وی خاطر نشان کرد: پس از پایان مسابقات، مراسم توزیع کاپ و مدال برای دو گروه ایستاده و نشسته به صورت مجزا برگزار می شود و با توجه به اینکه رقابتها در رده سنی آزاد است، در بخش جوانان جوایز جداگانه در نظر گرفته نشده است.

آرمندنیا اعلام کرد: تیم های تهران، گلستان، کرج، قم، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و همدان در این مسابقات حضور دارند که اسامی حامیان مالی آنها نیز پس از ورود تیم ها اعلام می شود.

ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات، ۱۶ دی ماه وارد محل برگزاری رقابتها می شوند و مسابقات آنها طی روزهای ۱۷ و ۱۸ به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد.