اداره كل چاي شمال دوباره تاسيس مي شود

محمد عباسپور در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهرتوضيح داد: وزير جهاد كشاورزي در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي از اعلام تاسيس اداره كل چاي شمال به منظور حمايت از چايكاران در سال آِينده خبر داده است.

به گفته وي، اسكندري در پاسخ به پرسشي در مورد رفع مشكلات چاي و چايكاري در كشور افزود: هم اكنون درحال گرفتن مجوز تاسيس اداره كل چاي شمال كشور هستيم و سعي خواهيم كرد كه در سال آينده خريد برگ سبز چاي به‌صورت تضميني و با قيمت مناسب از كشاورزان صورت گيرد و يارانه ها به سمت چاي هدايت شود .

عباسپور تاكيد كرد: اسكندري سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي را در جهت بهبود وضعيت چاي و چايكاري دركشور اعلام كرده است .

وي در مورد پاسخ وزير جهاد كشاورزي در مورد پرداخت تسهيلات به چايكاران نيز تصريح كرد: وزير جهاد كشاورزي گفته است كه هم اكنون درصدد تامين اعتبار از متمم تصويب شده براي پرداخت تسهيلات به چايكاران هستيم .

اداره كل چاي شمال فعلي زير مجموعه سازمان چاي بوده كه پس از انحلال سازمان چاي ، اين اداره نيز عملا منحل شده است .