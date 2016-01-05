علی عمران سولقانی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: این کاروان ها با انتقال دسته جمعی علاقمندان به اسکی به پیست دیزین و با هزینه مناسب خدمات آموزشی لازم را به آنها ارائه می کنند.

وی افزود: چند موسسه مرتبط با خدمات آموزشی پیگیر اجرای این طرح ازطریق هیئت استان و اداره کل ورزش و جوانان البرز هستند و به زودی کار به مرحله اجرا می رسد.

سولقانی با بیان اینکه اجرایی شدن طرح کاروان آموزش اسکی فرصت مناسبی برای اقشار مختلف مردم برای بهره مندی از این ورزش جذاب ایجاد می کند گفت: پیش از این هزینه های بالای حضور در پیست و بهره مندی از مربی مانع دسترسی خیلی از جوانان به این ورزش بود.

راه اندازی دفتر جدید هیئت اسکی البرز

وی از راه اندازی دفتر اداری هیئت اسکی البرز در مجموعه دکتر شریعتی کرج خبر داد و گفت: پس از سال ها موفق به ایجاد این دفتر اداری شدیم و از این پس علاقمندان به اسکی می توانند با مراجعه به این مکان خدمات لازم را دریافت کنند.

رییس هیئت اسکی استان البرز فعالیت این دفتر اداری را روزهای زوج عنوان کرد و گفت: این دفتر از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ عصر پاسخگوی مردم و مراجعین خواهد بود.

سولقانی به آغاز فعالیت آموزشی پیست اسکی خور از پایان هفته جاری اشاره کرد و افزود: این پیست هم می تواند یکی ازگزینه های مردم البرز باشد و با توجه به علاقمندی پیمانکار اجرایی آن در آینده نزدیک پذیرای دوستداران ورزش اسکی خواهد بود.

وی در پایان افزود: تلاش می کنیم با اتخاذ راهکارهای متنوع زمینه دسترسی بیشتر مردم به پیست های موجود استان را فراهم کنیم و با تعامل لازم با مجری پیست ها تخفیف های مناسبی را به گروه های ورزشی و ارگان ها ارائه کنیم.