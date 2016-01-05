به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به منظورقدردانی و حمایت ازپژوهشگرانی که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی استان یزد به مطالعه و پژوهش می‌پردازند، این جشنواره را برپا می‌کند.

این اداره کل، از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت کرد یک نسخه از آثار پژوهشی خود را اعم از پژوهش، پایان‌نامه دکترا و کارشناسی ارشد که از سال ۱۳۹۳ تاکنون انجام داده‌اند، به واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ارسال کنند.

مهلت ارسال اثر تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری اعلام شده که به آثار برگزیده، هدایا و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.

محورهای پژوهشی این دوره در حوزه‌های متعددی از جمله تئاتر، سینما، شعر و ادب، موسیقی، هنرهای سنتی، مد و لباس، فرهنگ ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، امکانات فرهنگی و توزیع آن در استان یزد، فرهنگ و رسانه‌های محلی، کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی مساجد و ... تعیین شده است.