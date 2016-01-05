لزوم تقویت شبکه خویشاوندی در پیشگیری از طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرمحمدصادقی روز سه شنبه در همایش شبکه مدرسین ازدواج و خانواده با بیان اینکه اگر بخواهیم از طلاق پیشگیری کنیم باید به مقوله ازدواج بپردازیم، افزود: لذا برای پرداختن به ازدواج مستلزم توجه به خویشاوندی است.



معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور، افزود: در حال حاضر خویشاوندی کوچک می شود و آرام آرام به سمت اضمحلال می‌رود؛ لذا باید این امر را تقویت کرد؛ از طرفی دانش و سواد خانوادگی کاهش پیدا کرده است؛ چنانکه در گذشته این دانش سینه به سینه منتقل می‌شد اما اکنون در فضای خوابگاهی کنونی دانشی رد و بدل نمی‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه سازمان‌های مردم‌نهاد به این مهم، یادآور شد: خانواده نقطه تقاطع فرهنگ، غریزه، حقوق و عاطفه است که امیدواریم با تلاش بیشتر شبکه خویشاوندی عمیق‌تری را در سطح جامعه داشته باشیم.