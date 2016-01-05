  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

لزوم تقویت شبکه خویشاوندی در پیشگیری از طلاق

لزوم تقویت شبکه خویشاوندی در پیشگیری از طلاق

معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی بر لزوم توجه و تقویت شبکه خویشاوندی برای پیشگیری از طلاق تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرمحمدصادقی روز سه شنبه در همایش شبکه مدرسین ازدواج و خانواده با بیان اینکه اگر بخواهیم از طلاق پیشگیری کنیم باید به مقوله ازدواج بپردازیم، افزود: لذا برای پرداختن به ازدواج مستلزم توجه به خویشاوندی است.

معاون دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور، افزود: در حال حاضر خویشاوندی کوچک می شود و آرام آرام به سمت اضمحلال می‌رود؛ لذا باید این امر را تقویت کرد؛ از طرفی دانش و سواد خانوادگی کاهش پیدا کرده است؛ چنانکه در گذشته این دانش سینه به سینه منتقل می‌شد اما اکنون در فضای خوابگاهی کنونی دانشی رد و بدل نمی‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه سازمان‌های مردم‌نهاد به این مهم، یادآور شد: خانواده نقطه تقاطع فرهنگ، غریزه، حقوق و عاطفه است که امیدواریم با تلاش بیشتر شبکه خویشاوندی عمیق‌تری را در سطح جامعه داشته باشیم.

کد مطلب 3017734
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها