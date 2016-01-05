ایران سالانه ۷ تن دی اكسید كربن تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله سبوحی ظهر سه شنبه در نخستین كمیته راهبردی ایجاد شبكه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست استان زنجان با تاكید بر لزوم بهینه سازی انرژی و محیط زیست افزود: كاهش آلودگی زیست محیطی، بهبود سطح زندگی و توسعه عمقی اقتصادی، و بهره روی اقتصادی از مزایا این طرح است.

وی دسترسی به اطلاعات و فناوری، منابع مالی و كاهش ریسك، تنظیم ارتباط حقوقی در چارچوب بازار خدمات انرژی را از الزامات بهینه سازی انرژی و محیط زیست در كشور برشمرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، جایگیزینی انرژی های طبیعی با انرژی تجدید پذیر، حجم سرمایه گذاری بیش از ۱۷ تریلیون دلار در سال و بهینه سازی انرژی با پتانسل ۵۴ درصد مصرف سال ۲۰۱۴ را از روش های مقابله با چالش های اقلیمی اعلام كرد.

سبوحی متذكر شد: ایران با سرانه تولید هفت تن دی اكسید كربن در سال در رتبه هفتم تولید این گاز در جهان قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود پتانسیل صرفه جویی در كشور به میزان ۵۴ درصد مصرف سال ۲۰۱۴ گفت: این میزان معادل هفت میلیارد تن معادل نفت است.

در زمینه بهینه سازی انرژی و محیط زیست با چالش مواجه هستیم

دبير ستاد بهينه سازی انرژی و محيط زيست معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری حجم سرمایه گذاری برای بهینه سازی انرژی در دنیا را ۱۷ تریلیون دلار در ۳۰ سال آینده اعلام و اظهار كرد: عمده این سرمایه گذاری ها در حوزه تكنولوژی های جدید است.

سبوحی با بیان اینكه در ایران در زمینه بهینه سازی انرژی و محیط زیست با چالش مواجه هستیم، تصریح كرد: حاكمیت انحصار دولتی بر بازار انرژی،تغییرات دستوری قیمت انرژی برای تحقق اهداف سیاسی و تامین تعادل انرژی از طریق توسعه ظرفیت عرضه انرژی از جمله موانع پی رو است.

به گفته وی قیمت متوسط انرژی در ایران یك سوم قیمت جهانی است و رشد تقاضا در برق و گاز سالانه حدود هفت درصد افزایش می آید كه بالاتر از میزان رشد اقتصادی است.

مصرف انرژی در افق ۹۹ باید به نصف برسد

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان كرد: طبق پیش بینی برنامه ششم توسعه تا سال ۹۹ باید میزان مصرف انرژی ۵۰ درصد كاهش یابد در غیر اینصورت رشد اقتصادی محقق نمی شود.

وی گفت: قیمت بالای سرمیاه در كشور چالشی دیگر است چرا كه نرخ سود بانكی بالا طرح های بهینه سایز انرژی را كه بازگشت سرمایه آن ها هشت سال زمان بر است بدون توجیه می كند.

سبوحی تصریح كرد: مدیریت انرژی در كشور نارسایی دارد چرا كه دولت به جای نقش حاكمیتی نقش تصدی گری را ادامه می دهد در حالی كه بهینه سایز نقش مصرف كنندگان نه دولت است.

راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ایران

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ابراز تاسف از اینکه تقاضا برای بهینه سازی انرژی از سوی مردم و بخش خصوصی وجود ندارد، یادآور شد: اطلاعات و دانش فنی اندك است و بیمه ها و بانك ها نیز در این زمینه فعال نیستند.

وی از راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در سالجاری در ایران خبر داد و افزود: با شكل گیری این بازار شركت های انرژی فعال می شوند، هزینه انرژی صنایع كاهش می آید و فروش و صادرات انرژی رونق می گیرد، بازگشت سرمایه پایین می آید و سرمایه گذاری توجیه پذیر می شود.

سبوحی ادامه داد: با تحقق این رویكرد، تقاضا برای فناوری ها بیشتر شده و شركت های دانش بنیان و دانشگاه ها فعال تر می شوند.

فعال سازی كمیته راهبردی ایجاد شبكه تخصصی بهینه سازی انرژی در استانها

دبير ستاد بهينه سازی انرژی و محيط زيست معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری یكی از ماموریت های اساسی ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست را شكل گیری بازار خدمات انرژی ف بازاریابی و فعال سازی طرح های جدید در این حوزه برشمرد.

وی خاطر نشان كرد: ستاد مذكور در حوزه مركز نوآوری و توسعه فناوری با شناسایی، جذب و حمایت از ایده های جدید برای كاربردی كردن آن، ایجاد شبكه های تخصصی بهینه سازی كه موجب هم افزایی موسسات مالی، بیمه ها، پارك های علم و فناوری و شركت های خدمات انرژی می شود و نیز در بخش برنامه ریزی و تدوین نقشه راه وظایف خود را عملیاتی می كند.

سبوحی با اشاره به فعال سازی كمیته راهبردی ایجاد شبكه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در استان های مختلف گفت: در پی شناسایی ظرفیت ها و تكمیل اطلاعات و ارتقا دانش فنی در زمینه بهینه سازی انرژی در استان ها هستیم که در این راستا در گام نخست در زنجان، گیلان، بوشمر و كرمان این كمیته تشكیل شده است.

وی در خاتمه اظهار كرد: كارگروه استانی برای شناخت پتانسیل محلی، توسعه پایگاه اطلاعات تصمیم گیری ملی و محلی، ظرفیت سازی و توسعه توان تحلیل منطقه ای با فعال کردن پتانسیل های محلی و تبادل اطلاعات و تجربه بین استان ها آغاز به كار خواهد كرد.