به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي در نشست مطبوعاتي و در گفت و گو با خبرنگاران گفت: صادرات محصولات صنعتي و معدني در 10 ماهه امسال با 3/41 درصد رشد به حدود 6 ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: 74 درصد صادرات محصولات صنعتي و معدني در 10 ماهه امسال به كالاهاي غير نفتي كشور اختصاص دارد.

وي با افزود: با وجود مسايل مربوط به انرژي هسته اي ، 55 طرح دولت با كمك سرمايه گذاري خارجي تصويب شد كه 42 طرح به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون دلار به بخش خصوصي مربوط مي شود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/102 درصد رشد داشته است.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در 10 ماهه امسال حدود 120 هزار فرصت شغلي در بخش صنعت و معدن ايجاد شد كه اين ميزان تا پايان امسال به 160 تا 170 هزار اشتغال خواهد رسيد.

به گفته وي، براساس پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ميزان اشتغال صنعتي بايد به 200 هزار اشتغال برسد كه اميدواريم به 85 درصد رشد دست يابيم.

طهماسبي خاطرنشان كرد: در 10 ماهه امسال 24 هزار فقره جواز تاسيس واحدهاي صنعتي به ارزش 875 هزارميليارد ريال را صادركرديم كه از نظر حجم سرمايه گذاري 2/38 درصد رشد داشته است.

وي درخصوص شاخص رشد ارزش افزوده گفت: در حال حاضر اين شاخص بين 9 تا 10 درصد است كه طي 5 ساله برنامه چهارم بايد با 2/11 درصد برسد.

طهماسبي همچنين افزود: ميزان وام و تسهيلات اختصاص يافته به صنايع پيشرفته در سال 84 معادل كل سه سال گذشته حدود 8 ميليارد تومان بوده است.

وي تصريح كرد: ميزان وام و تسهيلات اختصاص يافته به صنايع پيشرفته با احتساب 5 ميليون تومان در بخش ارتقاء فناوري ، بخش مطالعات 5/1 ميليارد تومان و يك ميليارد تومان در بخش تجهيزات آزمايشگاهي در مجموع به 15 ميليارد تومان مي رسد.

وزير صنايع و معادن از رشد 180 درصدي بودجه پروژه هاي مربوط به مطالعات و تحقيقات و كمك به كارآفرينان بخش صنعت خبر داد و خاطر نشان كرد: اميدوارم با تصويب اين بودجه در مجلس شوراي اسلامي در سال 85 در اين زمينه به افق خوبي دست يابيم.

وي همچنين از پيشنهاد 3 ميليارد دلار بودجه براي اختصاص به بانك هاي صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات به عنوان سپرده در بودجه سال 85 خبر داد وگفت: برهمين اساس، براي نخستين بار فاينانس پروژه هاي بزرگ كشور در سطح داخلي و بين المللي در سال 85 صورت مي گيرد.

وي افزود: اميد است با اين ميزان اعتبار پيمانكاران و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشور تقويت شوند.

طهماسبي در خصوص تحريم‌هاي احتمالي ايران گفت: به‌عنوان يك كارشناس فكر نمي كنم در بخش توليد كالاهاي صنعتي با گرايش مصرفي با تحريم‌هاي جدي روبرو شويم چراكه اين تحريم به ضرركشورهاي صنعتي خواهد بود.

وي تصريح كرد: در اين ميان با پيش بيني هاي انجام شده تذاكراتي به بنگاه‌هاي بزرگ داده شده است و چنانچه تمام راه‌ها برروي كشوربسته شود اين امر مي تواند به يك فرصت تبديل شده و به سطح فناوري دست يابيم.

وزير صنايع و معادن درخصوص كاهش توليد سيگار در سال‌جاري گفت: در شش ماهه نخست سال‌جاري با بحران مديريتي كه وجود داشت اين كاهش صورت گرفت اما درشش ماهه دوم سال جاري بسياري از اين كاهش توليدات جبران شده است.

وي با اشاره به واردات سيگار افزود: علي رغم سال‌هاي گذشته دربودجه سال 85 تعرفه واردات سيگارافزايش يافته است تا درآمدهاي دولت نيزاز اين محل تامين شود.

طهماسبي در خصوص توليد فولاد خام تصريح كرد: در حال حاضربيش از 90 درصد توليد فولاد خام كشور متعلق به شركت هاي دولتي است.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاي موجود برنامه توليد فولاد در چهار سال آينده و سال پاياني برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشوربايد به 24 تا 25 ميليون تن برسد كه با احتساب حدود 4 ميليون تن توليد فولاد بامشاركت خارجي ها به 28 ميليون تن خواهد رسيد.

وي گفت: براي توليد فولاد از سنگ آهن سازمان جديدي ايجاد خواهد شد كه 20 درصد آن متعلق به "ايميدرو"، 10 تا 20 درصد سازمان هاي غيردولتي و 60 درصد نيزاز طريق پذيره نويسي و سرمايه مردمي انجام خواهد شد تا تمامي طرح هاي صنايع بزرگ فولادي از اين طريق تحقق يابد.

وزير صنايع و معادن درخصوص واگذاري سهام به اقشارپايين جامعه افزود: براي اعمال مانورمديريتي در شركت ها فقط زير 50 درصد از اين سهام واگذار خواهد شد تا هم سود شركت هاي بزرگ سوده دولتي را به اقشارمحروم جامعه منتقل و هم توسعه واحدها و افزايش ظرفيت واحدها تحقق يابد.

وي درخصوص استراتژي توسعه صنعتي تصريح كرد: درحال حاضرمشغول تهيه نسخه نخست اصلاح استراتزي توسعه صنعتي هستيم كه اميد است اوايل سال 85 به وزارت صنايع و معادن تقديم و پس از تصويب دركميسيون صنايع و معادن مجلس توسط وزارت ابلاغ شود.

طهماسبي در پاسخ به سوال خبرنگار مهرمبني برسياست هاي دولت جديد بر ايجاد منطقه ويژه انرژي خاطر نشان كرد: تكيه بر صنايع انرژي بر از جمله فولاد و ذوب آهن از جمله اولويت هاي اين دولت است كه اين كار در دولت قبلي آغاز شده كه هم اكنون نيز با تاكيد و سرعت بيشتري در حال انجام است.

وي ، طرح هاي توسعه فولاد با هندي ها و با سرمايه گذاري خارجي در بندرعباس، دو ناحيه درنزديكي سواحل جنوبي كشوررا از جمله مناطق ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر برشمرد و گفت: چنانچه در برخي ديگر از صنايع سيمان جايي براي صادرات وجود داشته باشد را نيزلحاظ خواهيم كرد.

وزير صنايع و معادن بر توسعه مناطق ويژه صنايع انرژي برتاكيد كرد و گفت: برنامه هاي زيادي در اين زمينه در سواحل جنوبي در دست داريم.

وي درخصوص طرح جامع فولاد افزود: اميد است با تشكيل سازمان جديد تمام طرح هاي فولادي در حدود 10استان كشور به طورجدي پيش رود و با توجه به ساخت وخريد تجهيزات جدي هزينه ها به شدت كاهش يابد و اين طرح پس از تغيير نكاتي در سال 85 اجرايي خواهد شد.

طهماسبي با اشاره به وضعيت پروژه ال90 تصريح كرد: اين پروِژه درصورت توافقات رسمي و كتبي از سوي شركت رنو و رنو پارس و انجام اصلاحات لازم بر روي آن اجرايي خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: اصلاحات پيشنهادي مركز پِژوهش‌هاي مجلس از جمله صادرات حدود 20 درصد از محصولات ساخته شده دقيقا اعمال نشده است.

به گفته وي، هرگونه سرمايه گذاري خارجي در بازارداخلي بايد با هدف دستيابي به شبكه فروش بازار جهاني صورت گيرد.

وزير صنايع و معادن درخصوص استفاده از حساب ذخيره ارزي افزود: طي 11 ماهه امسال حدود 970 ميليون دلاراز حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده كه بالغ بر 80 درصد از اين ميزان مربوط به بخش صنعت بوده است.