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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

صابری:

انتقاد نسبت به بی‌توجهی به معلولان/باغ جانبازان افتتاح شد

انتقاد نسبت به بی‌توجهی به معلولان/باغ جانبازان افتتاح شد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه مسئولان باغ جانبازان علی‌رغم مصوبات شورای شهر اقدامات لازم را به منظور استفاده بهتر جانبازان و معلولان از این باغ عملیاتی نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری در دویست و بیست و سومین نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئولان باغ جانبازان بر مبنای مصوبه شورای شهر تهران قرار بود اقداماتی را برای استفاده و دسترسی بهتر معلولان و جانبازان انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و تقاضای ما از شهردار منطقه ۵ این است که تا زمانی که همه مصوبات مربوط به این باغ عملیاتی نشود، باغ جانبازان را افتتاح نکنند.

عضوی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بانک شهر گفت: این بانک هنوز اقداماتی را برای خدمات‌دهی به معلولان انجام نداده است.

صابری تصریح کرد: شعبه‌های این بانک در میدان ولیعصر، ونک و مقدس اردبیلی برای معلولان دسترس‌پذیر شده است، اما افتتاح نمی‌شود. تقاضای ما این است که با وجود فراهم آوردن امکانات سخت‌افزاری، هر چه زودتر این اتفاق صورت گیرد.

کد مطلب 3017759
سیامک صدیقی

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