به گزارش خبرنگار مهر، علی صابری در دویست و بیست و سومین نشست علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئولان باغ جانبازان بر مبنای مصوبه شورای شهر تهران قرار بود اقداماتی را برای استفاده و دسترسی بهتر معلولان و جانبازان انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و تقاضای ما از شهردار منطقه ۵ این است که تا زمانی که همه مصوبات مربوط به این باغ عملیاتی نشود، باغ جانبازان را افتتاح نکنند.

عضوی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بانک شهر گفت: این بانک هنوز اقداماتی را برای خدمات‌دهی به معلولان انجام نداده است.

صابری تصریح کرد: شعبه‌های این بانک در میدان ولیعصر، ونک و مقدس اردبیلی برای معلولان دسترس‌پذیر شده است، اما افتتاح نمی‌شود. تقاضای ما این است که با وجود فراهم آوردن امکانات سخت‌افزاری، هر چه زودتر این اتفاق صورت گیرد.