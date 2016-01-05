به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از این مجموعه ۱۲ جلدی «سواد رسانهای» صبح امروز سه شنبه ۱۵ دی با حضور سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی فضای مجازی، حمیدرضا آیت اللهی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین اسماعیل رمضانی سرپرست گروه نویسندگان این مجموعه در محل نگارستان شهر واقع در بوستان گفتگو برگزار شد.
یونس شکر خواه استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و روزنامهنگار پیشکسوت و باسسابقه نیز از مدعوین این مراسم بود که مطابق اعلام مسئولان این نشست به دلیل عود کردن بیماری میگرن نتوانست به این مراسم بیاید.
مجموعه کتابهای سواد رسانهای شامل یک کتاب عمومی در این زمینه و ۱۱ کتاب اختصاصی در حوزههای مختلف رسانه است که با رویکردی کاربردی و کارگاهی برای جوانان، دانشجویان و دانش آموزان توسط ۱۱ روزنامه نگار و دانش آموخته علوم ارتباطات تالیف شدهاند.
مهمترین ویژگی این مجموعه کتابها ساده و همه فهم بودن و وجود رویکرد آموزشی در آنهاست. استفاده از زبان ساده، مثالهای روزآمد، گرافیک متفاوت، درس محور بودن و وجود تمرین در پایان هر بخش این مجموعه کتاب را به ابزاری کاربردی برای آموزش البفای سواد رسانه ای تبدیل کرده است. تبلیغات، بازیهای رایانهای، رادیو، شبکههای اجتماعی، موبایل، خبرگزاریها، مطبوعات، سینما، تلویزیون، عکس و اینترنت ۱۱ عنوان کتابهای اختصاصی این مجموعه هستند.
این کتابها توسط انتشارات فهم به بازار عرضه شده اند. اسماعیل رمضانی، مژگان فراهانی، فاطمه نوریراد، سیداحمد عسکری، روح الله رجایی، طاهره خیرخواه، علیرضا خسروی، آوات رضانیا، کمیل سهیلی، علیرضا رحمانی و محسن امین نویسندگان این مجموعه ۱۲ جلدی هستند.
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