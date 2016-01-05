جایزه ۳ میلیون تومانی دانشگاه پیام نور به دانشجویان مخترع

به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی امروز در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر انحلال ۵۰ درصد از واحدهای این دانشگاه تا سال دوم برنامه ششم توسعه گفت: بحث انحلال مطرح نیست.
ساماندهی، برنامه دولت و آموزش عالی کشور
وی ادامه داد: دولت طرح های خوبی را مطرح کرده و آنچه که مطرح می کند درراستای پیشرفت کشور است، ساماندهی، برنامه دولت و آموزش عالی کشور است که بتوان به وسیله آن از ظرفیت های استان های مختلف به صورت بهینه استفاده کرد.
اجرای اقتصاد مقاوم سازی در دانشگاه پیام نور
وی ادامه داد: با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده، دانشگاه باید در زمینه اقتصاد مقاومتی فعالیت کند و از آنجایی که برخی مراکز دانشگاه پیام نور در استانها با فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند قرار است این مراکز برای صرفهجویی در حوزههای مختلف با یکدیگر تجمیع شوند.
فعالیت انتخاباتی دانشجویان در چهارچوب قانون
وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر، مبنی بر فعالیت تشکلهای دانشجویی این دانشگاه با توجه به نزدیک شدن انتخابات، گفت: چنانچه تشکلها تقاضای خود را در این راستا اعلام کنند میتوانند طبق قوانین این جلسات را برگزار کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور یادآورشد: تشکل های دانشجویی به دلیل ماهیت نیمه حضوری این دانشگاه، نسبت به دانشگاههای دیگر کمتر تشکیل شده است.
زمینه ایجاد تشکل های دانشجویی پیام نور فراهم می شود
وی ادامه داد: زمینه برای تشکیل تشکلهای دانشجویی فراهم شده است و برخی از واحدهای دانشگاه دارای تشکل دانشجویی بوده و درخواستهایی نیز برای دریافت مجوز راه اندازی تشکل های جدید دانشجویی ارایه شده است.
تشکیل کمیته نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه پیام نور
وی ادامه داد: کمیته نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه پیام نور نیز به تازگی تشکیل شده و نماینده وزیر علوم، رییس دانشگاه، معاون فرهنگی و نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه از اعضای این کمیته هستند.
راهاندازی کانون فارغالتحصیلان پیام نور
نجفی درادامه از راهاندازی کانون فارغالتحصیلان این دانشگاه خبر داد و افزود: در این راستا آییننامه این کانون در دانشگاه تصویب شده و به زودی راهاندازی میشود.
برگزاری ۳۸۳ کرسی آزاداندیشی در سال گذشته
وی از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد و افزود: درسال گذشته ۳۸۳ کرسی آزاداندیشی در دانشگاه پیام نور برگزار و همچنین سامانه کرسیهای آزاداندیشی راهاندازی شد تا بتواند پاسخگوی ۸۵۰ هزار دانشجو و ۴۰۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور باشد.
برگزاری ۲۹۴ کرسی آزاداندیشی در سال جاری
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در سال جاری نیز ۲۹۴ کرسی آزاداندیشی در این دانشگاه برگزار شده است، گفت: بیشتر کرسیها در سطح دانشجویان بوده است اما اساتید هم در رشتههای مختلف به دانشجویان برای برگزاری هر چه بهتر این کرسیها کمک کردند.
ابلاغ آییننامه تشویق دانشجویان مخترع
نجفی در ادامه به ابلاغ آییننامهای برای تشویق دانشجویان مخترع اظهار کرد: آییننامهای در دانشگاه پیام نور برای تشویق دانشجویان مخترع و مبتکر از سال گذشته اجرا شده که طبق آن حداقل سه میلیون تومان جایزه به دانشجویان مخترع برای اجرای اختراع آنها اعطا میشود.
توسعه فعالیت های بینالمللی دانشگاه پیام نور
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور به فعالیتهای بینالمللی دانشگاه پیام نور، اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور در حال حاضر دارای سه شعبه بینالملل در قشم، کیش و عسلویه است و قصد دارد این شعبات خود را در جلفا و اروند ایجاد کند. همچنین این دانشگاه دارای ۱۶ نمایندگی در خارج از کشور است.
راه اندازی دبیرخانه تقریب مذاهب
وی در ادامه به حضور ۵۰ هزار دانشجو و بیش از هزار و ۳۳ استاد اهل سنت در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: دبیرخانه تقریب مذاهب در واحد گلستان دانشگاه پیام نور راهاندازی شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور با مدیر کل هماهنگی استانهای کشور در وزارت ارشاد و با ادارات کل فرهنگی استانها در جهت همافزایی امور فرهنگی با دانشگاه پیام نور وارد مذاکره شده و گام های خوبی را دراین زمینه برداشته است.
راهاندازی کانونهای مشاوره در واحدهای استانی دانشگاه پیام نور
وی بابیان اینکه دانشگاه دارای هزار و ۶۰۵ کانون فرهنگی و ۲ هزار و ۴۰۰ کانون فرهنگی در سراسر کشور است افزود: کانونهای مشاوره در واحدهای استانی دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: آییننامه راهاندازی کانونهای مشاوره در واحدهای استانی دانشگاه تصویب و ابلاغ شده و در حال حاضر بیش از ۱۹ کانون مشاوره در واحدهای دانشگاه پیام نور راهاندازی شده است.
تفاهم نامه با وزارت کشور در رابطه با پیشگیری ازاعتیاد
نجفی افزود: همچنین تفاهمنامهای با وزارت کشور برای مبارزه با موادمخدر و اعتیاد منعقد شده است.
ارایه سبد کالا به دانشجویان متاهل
نجفی از ارایه سبد کالا به دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: در راستای کمک به دانشجویان به دانشجویانی که متقاضی ازدواج هستند سبد کالایی نیز به این دانشجویان ارایه می شود.
حمایت از طرح های برتر کانون های دانشجویی
نجفی همچنین در ادامه به طرح های برتر کانون های دانشجویی اشاره کرد و گفت: از تمام طرح های برتر این کانون ها حمایت مادی و معنوی صورت می گیرد.
وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بیشتر چه مسایل و مشکلاتی توسط دانشجویان در مرکز مشاوره مطرح می شود گفت: بیشتر مشاوره تحصیلی، خانوادگی، ازدواج، و مسایل شغلی مطرح می شود.
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