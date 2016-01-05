شهرک بازیافت در جویبار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی حسینی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران افزود: موافقت کلی احداث پارک علمی و فناوری استان مازندران و ساخت ابزار دریایی و قایق برای وزارت دفاع هم در شهرستان جویبار گرفته شده و بزودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت از دولت، اظهار داشت: وقتی‌که کشور در چالش جدی است و مقام معظم رهبری هم از مردم حمایت می‌کنند، قضاوت کردن در خصوص دولت کار درستی نیست.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ بابیان اینکه نظام اداری کشور مناسب نیست، اذعان کرد: ۸۵ درصد از بودجه کشور، صرف امور جاری و ۱۵ درصد صرف امور عمرانی می‌شود که این امر زیربنای یک چالش جدی است.

حسینی در خصوص وضعیت کارخانه‌ها نساجی قائم‌شهر، بیان کرد: کارخانه نساجی شماره ۳ با پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی، احیاء و حقوق کارگران پرداخت شد و مشکل نساجی شماره ۱ هم که در ابتدای مجلس نهم به بانک مسکن واگذارشده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده، حل و در حال حاضر فعال است.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با اشاره به احیای البرز مرکزی که تنها سرمایه‌گذاری دولت در کشور است، تصریح کرد: این کارخانه که با هفت هزار کارگر تعطیل‌شده بود در حال حاضر با ظرفیت آورده، هزارمیلیاردی، ساخت کارخانه زغال شویی، فروش همه زغالهای روی سکو به اصفهان و تغییر مسیر رودخانه، احیا و در حال فعالیت است.

حسینی از ساخت آزادراه قائم‌شهر به ساری خبر داد و بیان کرد: زمینهای این آزادراه که از ولی‌آباد هفت تن سوادکوه تا سمسکنده ساری امتداد دارد، تملک شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ همچنین از ساخت پنج پارک جنگلی در منطقه سوادکوه خبر داد و افزود: عملیات اجرایی ساخت این پارکها، با توافق اداره منابع طبیعی و شهرداری‌ها در مراحل نهایی تحویل است که با کمک سرمایه‌گذار انجام خواهد شد.

وی در ادامه این نشست، شهرستان جویبار را قطب خاویار نامید و بیان کرد: بزرگ‌ترین مرکز خاویار کشور با ظرفیت تولید ۳۰ تن خاویار و ۲ هزارو پانصد تن گوشت ماهی خاویاری در سال در زمینی به وسعت ۵ هزار هکتار در این شهرستان احداث‌شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین بزرگ‌ترین پایانه میوه، سبزی، تره‌بار و گوشت هم با حضور یک سرمایه‌گذاری مازندرانی در ۳۵ هکتار زمین، در شهرستان جویبار در حال احداث است.

این نماینده مجلس بابیان اینکه شرمنده جوانان هستیم، گفت: در حوزه ورزشی، استادیوم شهید وطنی قائم‌شهر با هزینه ۲ میلیارد تومانی به بهترین چمن مصنوعی کشور تجهیز شده است و سالن ۶ هزارنفری ماهفروجک هم در حال ساخت است.

نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سوادکوه، سیمرغ با تأکید بر اقتصاد بدون نفت، تصریح کرد: استان مازندران از نعمات زیاد الهی برخوردار است که اگر از این مواهب استفاده نشود کفران نعمت خواهد شد.

مسئول کمیته ارتباطات مجلس، عنوان کرد: یک هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات و مخابرات استان مازندران سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: همچنین سه هزار میلیارد تومان برای ظرفیت‌های استان در حوزه معادن اعتبار اختصاص داده شد تا با اسکن کل مازندران ظرفیت‌های اکتشاف معادن این استان شناسایی شود.

وی با اشاره به ساخت مرکز قلب بیمارستان ولیعصر قائم‌شهر به‌عنوان قطب قلب کشور، عنوان کرد: مجوز ساخت بیمارستان ۳۵ تختخوابی شیرگاه از تأمین اجتماعی مجوز گرفته شد و با کمک به سرمایه گذران، تکمیل بیمارستان‌های قائم و پرچیکلای شهرستان قائم‌شهر در جریان است.