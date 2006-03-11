سخنراني هاي متوالي آخرين تلاش بوش براي احياي اعتبار از دست رفته

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در نظر دارد تا يك سري سخنراني ها را طي هفته آتي آغاز كند و استراتژي دولت را براي پيروزي جنگ در عراق توضيح دهد.

بوش در نطق راديويي اخيرخود گفت هدف ما اين است كه نيروهاي عراقي بر مناطق بيشتري از نقاط تحت سيطره نيروهاي ائتلاف تا پايان سال جاري تسلط پيدا كنند.

وي همچنين پيش بيني كرد كه روز دوشنبه اظهاراتي را در مورد جنگ عراق در دانشگاه " جورج واشنگتن" ترتيب دهد.

به نظر مي رسد كه اين سخنراني ها تا 4 هفته ادامه داشته باشد و در حاليكه اين جنگ به سومين سالگرد خود نزديك مي شود ، مي تواند آغازآخرين تلاش كاخ سفيد براي متقاعد كردن آمريكايي هايي باشد كه نسبت به عملكرد بوش در عراق ترديد دارند .

يك مقام كاخ سفيد درمورد سخنراني هايي طراحي شده گفت كه بوش اميدور است تا " درك و چارچوب عميق تري را براي اينكه چطور استراتژي در عراق در حال افشاگري است ، ارائه دهد" ، اين در حالي است كه در آستانه سالگرد جنگ عراق كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا و ديك چني معاون رئيس جمهور و ديگر اعضاي كابينه نيز سخنراني هايي را در عراق خواهند داشت.

سخنراني اخير بوش در حالي صورت گرفت كه نظرسنجي ها نشان مي دهند كه محبوبيت بوش به علت جنگ عراق و ديگر مسائل داخلي و سياست خارجي به پايين ترين حد خود رسيده است.

اين تلاشها براي ارائه سخنراني هاي پيوسته مدلي از تلاش كاخ سفيد در ماه نوامبر و دسامبر بود.در آن زمان نيز بوش چهار سخنراني را ترتيب داد و در اين سخنراني ها به اين مسئله اشاره كرد كه چطور نيروهاي نظامي و ارتش آمريكا استراتژي خود را شكل داده و بر طرحهاي دولت براي پيروزي تاكيد كرده اند.اين تلاش با موفقيت دور بعدي انتخابات در عراق دوبرابر شد و به ميزان محبوبيت بوش كمك كرد و اين پيش از آخرين موج خشونتها بود.

سخنراني هاي طراحي شده بوش در مورد عراق در زماني صورت مي گيرد كه دموكراسي جديد اين كشور تلاش مي كند تا در برابر موج خشونتها دولت متحدي را تشكيل دهد، چرا كه اخيرا حملات ناجوانمردانه اي به حرمين شريفين در سامرا صورت گرفت.

بوش همچون دور آخر سخنراني هاي خود به اين اميد كه حمايت مردم را از اين جنگ كسب كند ، تلاش خواهد كرد تا بر ابعاد خاص استراتژي خود در عراق تمركز كند .سخنراني وي در روز دوشنبه بر تلاشهايي متمركز خواهد شد كه در حال حاضر توسط نيروهاي امنيتي عراق براي كنترل خشونت هاي كنوني صورت مي گيرد.مسئله ديگر استراتژي ارتش آمريكا براي پيدا كردن و خنثي سازي بمب هاي جاده اي است. مسئله سوم هم بررسي موردي ازشهر يا شهرستان هاي عراق است كه كاخ سفيد اميدوار است طرحهاي خود را براي پاك سازي آشوبگران از مناطق عراق و همچنين استقرار نيروهاي امنيتي و سپس نوسازي آنها تشريح كند.

بر پايه نظرسنجي كه توسط پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس صورت گرفته، بيشتر آمريكايي ها نسبت به شخصيت بوش ترديد دارند و وي را به عنوان يك رهبر قدرتمند در مبارزه با تروريسم تلقي نمي كنند.