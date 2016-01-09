به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با اعلام اینکه ميانگين بارش در سال آبي جاري به ۱۱۵ ميلي متر رسيد، گفت: اين ميزان نسبت به زمان مشابه پارسال و ميانگين درازمدت شرايط مطلوب تري دارد.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اينكه حدود ۲۸ ميلي متر نسبت به ميانگين درازمدت و ۳۲ ميلي متر نسبت به پارسال افزايش بارش ثبت شده است، اظهارداشت: شرايط فعلي بارش نسبت به نرمال بهتر است و اگرچه هر سال ۵۰ درصد بارش‌ها در زمستان اتفاق مي افتد و اين رقم تعيين كننده است اما تا امروز شرايط بارش در كشور مناسب بود.

وي، ميزان و پراكنش بارش را از ابتداي سال آبي جاري تاكنون مناسب دانست و افزود: پارسال علاوه بر ۱۸ درصد كاهش بارش، پراكنش بارش نيز مناسب نبود و به طور مثال در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان كاهش ۳۸ درصدي بارش ثبت شد در حالي که در اين حوضه ۵۰ درصد سدهاي کشور قرار گرفته است.

حاج رسولي ها به ميزان بارش در هفته گذشته در استان هرمزگان اشاره كرد و گفت: سد استقلال، شميل و نيان كه از نظر تأمين آب هرمزگان نقش استراتژيک دارند در طول ۱۸ ساعت بارش به اندازه آب مصرفي يكسال ذخيره كرد كه اگر اين سدها نبودند اين مقدار بارش وارد خليج فارس مي شد.

وي، ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي کشور را از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حدود ۹ ميليارد مترمكعب آب عنوان كرد و گفت: در حوضه خليج فارس و درياي عمان بارش‌ها به گونه اي تأثيرگذار بود كه سد سيمره كه در دو سال اخير به طور كامل آبگيري نشده بود، آبگيري شد و تا حدود يكماه ديگر آماده بهره برداري است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: با به مدار آمدن سد و نيروگاه سيمره در تابستان اين سد به كمک ساير سدهاي برق آبي مي آيد. وي، ميزان فعلی آب ذخيره شده پشت سدهاي کشور را ۲۵ ميليارد مترمكعب اعلام كرد.

حاج رسولي ها در زمينه وضع طرح تعادل بخشي آب هاي زيرزميني نيز گفت: اعتبار خوبي براي کارهاي غيرسازه اي در دولت يازدهم تعيين شده و طرح تعادل بخشي نيز متوسط طرح‌هاي عمراني کشور تاكنون تخصيص گرفته كه حدود ۳۹ درصد است.

وي، تقويت گروه هاي گشت و بازرسي، كنتورهاي هوشمند و مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز را براي تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني مؤثر دانست كه به شدت پيگيري مي شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ابراز اميدواري کرد در برنامه ششم توسعه با اقدامات انجام شده در زمينه تعادل بخشي آب هاي زيرزميني سالانه ۵ ميليارد مترمكعب كمتر از آب‌هاي زيرزميني برداشت شود تا در افق ۲۰ ساله نقصان به وجود آمده در آب‌هاي زيرزميني جبران شود.