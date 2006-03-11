ديدار سيد حسن نصرالله و سعد الحريري

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه المستقبل ، دو روزپيش ديداري چند ساعته بين سيدحسن نصرالله دبيركل جنبش حزب الله لبنان با سعد حريري رئيس جريان مستقبل لبنان صورت گرفت .

دراين ديداربرضرورت به توافق رسيدن گروه هاي سياسي لبناني براي به نتيجه رسيدن گفتگوها تاكيد شد.

اين ديدار درحالي صورت گرفت كه اخيرا پيش ازبرگزاري دور اول مذاكرات ، سيدحسن نصرالله وسعد حريري طي ديداري 7 ساعته بايكديگرگفتگو كردند.

به موازات اين گفتگوها سميرجعجع فرمانده سابق نيروهاي فالانژيست لبنان نيزرايزني هايي را با گروه هاي مختلف لبنان براي موفقيت آميزبودن برگزاري گفتگوها انجام داد .

وي دراين راستا با نبيه بري رئيس پارلمان لبنان و همچنين با سعد حريري براي ازبين بردن تشنج هاي موجود بين گروه هاي مذاكره كننده وتاكيد برحضوردرجلسه روزدوشنبه مذاكراتي را انجام داد.

روزنامه الشرق الاوسط نيزدراينباره گزارش داد دفترروابط عمومي جنبش حزب الله دربيانيه اي اعلام كرد سيد حسن نصرالله شب جمعه، سعد الحريري نماينده پارلمان لبنان و رئيس جريان المستقبل را درمقرش به حضور پذيرفت.

درادامه اين بيانيه آمده است دراين نشست كه ساعت ها به طول انجاميد دوطرف نتايج به دست آمده دوراول گفتگوهاي ملي و همچنين آخرين تحولات لبنان ومنطقه را مورد بررسي قراردادند و دراين ديداردرمورد ضرورت موفقيت آميز بودن گفتگوي دوشنبه آينده نيزتاكيد شد.

گفتگوهاي لبناني كه با مشاركت 14شخصيت مسيحي و مسلمان مخالف با دمشق يا موافق با آن از 2 مارس( 11 اسفند ) آغازشد، ناگهان از7 مارس( 16 اسفند) به 13 مارس ( 22 اسفند) به تاخيرافتاد.

اين مذاكرات پس ازهجوم وليد جنبلاط رهبردروزي هاي لبنان عليه جنبش حزب الله لبنان متوقف شد.