به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی ظهر سهشنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: بخش کشاورزی در ایران دارای ظرفیتهای بالایی است و شاهد رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی در بخش کشاورزی در سال جاری هستیم.
وی با اشاره به اینکه حمایت دولت از بخش کشاورزی زمینه را برای توسعه این بخش فراهم میکند، ادامه داد: استان بوشهر دارای وضعیت مطلوبی در بخش کشاورزی است و پنج نفر از ۸۰ نفر نمونههای کشوری مربوط به استان بوشهر هستند.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به انجام تعهدات دولت به بخش کشاورزی، افزود: بیش از هشتمیلیون و ۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.
پیشگیری از خروج آبهای مرزی
وی همچنین به تلاش و هزینههای دولت برای پیشگیری از خروج آبهای مرزی اشاره کرد و بیان داشت: باید اعتبارات مناسبی برای استفاده بهینه از منابع آبی داشته باشیم.
رکنی با انتقاد از روشهای غرقآبی در بخش کشاورزی، بیان کرد: باید از کشتهای غرقابی محصولات کشاورزی خداحافظی کنیم چرا که این روشها دارای راندمان پائینی است و باید با روشهای بهتر استفاده بهینه از آب داشته باشیم.
وی همچنین به بهود وضعیت دام و طیور در کشور اشاره کرد و گفت: هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تن شیر در سال گذشته تولید کردیم و در نیمه نخست امسال نیز شاهد بهبود چهار درصدی صادرات لبنیات بودیم.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به صادرات پنجهزار تن عسل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن مرغ در سال جاری در کشور تولید میشود.
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