به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، رضا مختاری با بیان اینکه بحث ترافیک از عمدهترین معضلات یک جامعه شهری است، اظهار داشت: یکی از راهحلهای رفع این معضل، سوق دادن مردم شهر به سمت استفاده از حمل و نقل همگانی است که مهمترین بخش آن سیستم اتوبوسرانی به حساب میآید.
وی افزود: به همین منظور اجرای طرحBRT یا اتوبوسهای تندرو منطقه ۱۵ در حال انجام است که امیدواریم با اجرای آن، شاهد استقبال مردم از این نوع حمل و نقل عمومی باشیم.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان به مسیرهای انتخابی برای اجرای این طرح اشاره و بیان کرد: اجرای پروژه بزرگ خط سوم اتوبوسهای تندرو (BRT) در محدوده منطقه ۱۵ به طول چهار کیلومتر با ۱۰ ایستگاه از غرب به شرق خوراسگان آغاز شده و تا ایستگاه توقفگاه ارغوانیه ادامه مییابد.
وی افزود: این مسیرها با توجه به مطالعات شبکه معابر، حجم مسافران حمل و نقل عمومی همچنین مشخصات هندسی معابر انتخاب شدهاند.
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