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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۸۰ درصدی ایستگاه‌های تندرو منطقه ۱۵ شهرداری

پیشرفت ۸۰ درصدی ایستگاه‌های تندرو منطقه ۱۵ شهرداری

اصفهان - مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه اجرای ایستگاه‌های اتوبوس‌های تندرو (BRT) در منطقه ۱۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، رضا مختاری با بیان اینکه بحث ترافیک از عمده‌ترین معضلات یک جامعه شهری است، اظهار داشت: یکی از راه‎حل‌های رفع این معضل، سوق دادن مردم شهر به سمت استفاده از حمل و نقل همگانی است که مهم‌ترین بخش آن سیستم اتوبوس‎رانی به حساب می‌آید.

وی افزود: به همین منظور اجرای طرحBRT یا اتوبوس‌های تندرو منطقه ۱۵ در حال انجام است که امیدواریم با اجرای آن، شاهد استقبال مردم از این نوع حمل و نقل عمومی‌ باشیم.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان به مسیرهای انتخابی برای اجرای این طرح اشاره و بیان کرد: اجرای پروژه بزرگ خط سوم اتوبوس‌های تندرو (BRT) در محدوده منطقه ۱۵ به طول چهار کیلومتر با ۱۰ ایستگاه از غرب به شرق خوراسگان آغاز شده و تا ایستگاه توقفگاه ارغوانیه ادامه می‌یابد.

وی افزود: این مسیرها با توجه به مطالعات شبکه معابر، حجم مسافران حمل و نقل عمومی همچنین مشخصات هندسی معابر انتخاب شده‌اند.

کد مطلب 3017813

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