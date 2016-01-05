۱۰درصد داوطلبان انتخابات مجلس در آذربایجان غربی ردصلاحیت شدند

علیرضا رادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۴۴ دواطلب در رقابت انتخابات مجلس در حوزه های ۹ گانه آذربایجان غربی نام نویسی کرده اند اظهارداشت: از این تعداد ۹۰ درصد تایید و ۱۰ درصد توسط هئیت های اجرایی رد صلاحیت شده اند.

وی با بیان اینکه در این مرحله اعلام آمار و ارقام و نام بردن نفرات رد صلاحیت شده درست نیست افزود: هنوز روند بررسی تایید یا رد صلاحیت دواطلبین در مراحل بعدی ادامه دارد و نمی توان به صورت قاطع در این خصوص اظهار نظر کرد.

رادفر با اشاره به اینکه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۷ نفر از نمایندگان دوره های پیشین مجلس ثبت نام کرده اند گفت: در روزهای آتی باید منتظر مشخص شدن نتایج نهایی باشیم.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت های دینی برای مجلس دهم انتخاب خواهند شد.

شهرستان های ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، نقده، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و میاندوآب ۹ مرکز حوزه اصلی و شهرستان های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، اشنویه، سردشت، شاهین دژ و تکاب هشت مرکز و حوزه فرعی انتخابات در آذربایجان غربی اعلام شده است.