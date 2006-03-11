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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۶

رئيس مركز توسعه ورزشهاي همگاني و تفريحي درجلسه مجمع عمومي هيات اصفهان

بودجه كميسيون مبارزه با موادمخدر در ورزش همگاني هزينه مي شود / بودجه هياتهاي ورزشي مستقيما ازطرف سازمان واريز مي شود

مجمع عمومي سالانه "هيات ورزش براي همه" استان اصفهان با حضور حسام رئيس مركزتوسعه ورزشهاي همگاني و تفريحي سازمان تربيت بدني كشور، عليپور رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني در تالار افتخارات اداره كل تربيت بدني استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراصفهان حسام رئيس مركزتوسعه ورزشهاي همگاني و تفريحي سازمان تربيت بدني كشوربا بيان اينكه ازسوي مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني كشور بعنوان نماينده سازمان دركميسيون مبارزه با مواد مخدر منصوب شده است، اظهارداشت: با نظرسازمان مديريت وبرنامه ريزي ازاين پس اعتبارات اين كميته درقالب ورزشهاي همگاني هزينه مي شود تا با توسعه ورزش روستائي، محلات و... گام بزرگي درجهت روآوردن جوانان به ورزش وجلوگيري از ناهنجاري ها برداشته شود.

حسام با ابرازخرسندي از افزايش80 درصدي بودجه هياتهاي ورزش كه از اين پس سازمان مستقيما به حساب هياتها واريز مي كند؛ سال 85 را سال خوبي براي ورزش همگاني پيش بيني كرد.

دراين مجمع همچنين عليپور رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني و رئيس اين مجمع از تلاش و برنامه ريزي هياتهاي استانها كه سبب مي شوند ورزش همگاني دركشور رونق داشته باشد، تقديركرد و افزود: امروز ورزش در خانواده ها به دليل مبارزه و پيشگيري ازبيماريها وناهنجاريهاي اجتماعي رسوخ پيدا كرده وبايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه اين اشتياق بيشتر و ورزش بصورت نهادينه درخانواده ها درآيد.

رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني ايجاد انگيزه، آموزش صحيح و وجود زير ساختها، امكانات و بودجه را از اركان ضروري براي جذب مردم به سوي ورزش ذكر كرد وخاطرنشان كرد: سرمايه گذاري در ورزش تحرك مردم و ارمغان سلامتي را بدنبال دارد و دركاهش بيماري و بزهكاريها صرفه جوئي مي نمايد.

منوچهري معاون توسعه ورزش همگاني وتفريحي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان نيز با بيان اينكه استان اصفهان يك استان ملي است، ازپيشرفت ورزش همگاني در اين استان ابرازخوشحالي كرد و افزود: امروزه ورزش همگاني ازبافت سخت خود خارج شده ودرنظر آحاد مختلف جامعه به خوبي جا افتاده است.

وي در ادامه به اجرائي شدن مولفه هاي گوناگون طرح جامع ورزش در استان اصفهان اشاره كرد و ابرازاميدواري كرد: با همكاري وتعامل خوبي كه در استان بين ارگانهاي ذيربط برقرار است، ورزش همگاني در راستاي تحقق برنامه پنج ساله چهارم به ارزش افزوده 15 درصد دربين آقايان و10 درصد فراگيري بين خانمها برسد.

کد مطلب 301782

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