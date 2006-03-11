سال آينده سال تحول و روان سازي امور بيمه شدگان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس داود مددي در جمع مديران سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر لزوم تحول در اين سازمان گفت: براي دستيابي به اين هدف ناگزير از جلب اعتماد مخاطبان اين سازمان هستيم ، بدون شك جلب اعتماد آنان هزينه ينست ، بلكه سرمايه گذاري است.

وي با بيان اينكه مديران سازمان تامين اجتماعي بايد زمينه ها و بسترهاي لازم براي خلق ايده هاي جديد و تحول را فراهم آورند ، افزود: مقاومت در برابر تغييرات چيزي جز خسارت براي سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي در پي نخواهد داشت و در صورتي كه جنبش فكري در سازمان ايجاد نشود ، به خود جفا كرده اند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اين مطلب كه كاركنان يك سازمان در رفتار و ميزان تلاش خود ، مديران را الگو قرار مي دهند ، خاطرنشان كرد: مديران بايد انديشه ها و ظرفيتهاي بالقوه نيروي انساني را به حركت در آورند و قدرت راهبردي سيستم را داشته باشند.

مددي در بخش ديگري از سخنان خود اعتماد سازي براي يك سازمان مشتري مدار را يكي از ضروريات دانست و گفت: خدمات به مردم را بايد بدون ايجاد دغدغه در آنها ارائه كنيم و در راستاي خدمت رساني بهتر ، ايجاد يك سيستم اتوماسيون بهينه و كارا براي پاسخگويي به روز و به هنگام به مشتريان و مردم ضروري است.

وي با بيان اينكه پيش از اين با رويكرد عدم توسعه نظام بيمه اي ، مانع گسترش بيمه هاي اختياري و خويش فرما شده بوديم، اظهار داشت: در حال حاضر بايد نگاه خود را تغيير دهيم و به سادگي گروه هاي جديد را براي بيمه كردن و تحت پوشش قرار دادن شناسايي كنيم.

مددي گسترش و توسعه نظام هاي بيمه اي را از راهبردهاي كلان سازمان تامين اجتماعي دانست و تاكيد كرد: ايران يكي از محدود كشورهايي است كه مقوله بيمه هاي اجتماعي در قانون اساسي آن ذكر شده است. اين مساله از نقاط قوت كشور است ، لذا بايد اين رويكرد را تقويت كرد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نبايد در روان سازي امور و به ويژه در اجراي قوانين، مجموعه اي از اضداد را ملاك قرار دهيم ، گفت: بايد مجموعه قوانين اين سازمان ، ساده ، شفاف و كم حجم باشد ، تا براي همگان به راحتي قابل دسترس بوده و قابليت تفسيرهاي متعدد را نداشته باشد و اين موضوع يكي از راهبردهاي اساسي سازمان تامين اجتماعي است.

وي با بيان اينكه استقرار نظام مديريت كيفي از ضروريات اين سازمان است ، اظهار داشت: اساس بايد از دوران مديريت سنتي و ملاك قرار گرفتن عرف ها و سليقه هاي افراد گذر كنيم و در صورتي كه مديريت و نگرش هاي سنتي كه اغلب بصورت عرف در آمده است را تغيير دهيم ، قطعا بسياري از مشكلات حل خواهند شد.

مددي در پايان با تاكيد بر لزوم تبيين استانداردهاي نظام مديريت كيفي براي همگان در سازمان تامين اجتماعي افزود: يك دستيابي به يك سيستم پويا و فعال ، استقرار نظام مديريت كيفي از الزامات و از ويژگي هاي يك سيستم خود ترميمي است.