سایت المنار در عربستان فیلتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت اطلاع رسانی عربستان سعودی در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل سعود سایت شبکه تلویزیونی المنار لبنان را فیلتر کرد.

این اقدام سعودی در پی اعدام آیت الله شیخ نمر النمر و اظهارات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در این خصوص صورت می گیرد.

پیشتر عربستان پخش شبکه المنار و المیادین را از ماهواره عرب ست متوقف کرده بود.

گفتنی است وزارت کشور عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۷ نفر را در این کشور اعدام کرده است که آیت الله شیخ نمر النمر نیز در میان این افراد وجود داشته است.