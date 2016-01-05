به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلعتبری در رابطه با شایعه پیوستنش به تیم تراکتور سازی گفت:متاسفانه در روزهای اخیر شنیده ام صحبت هایی راجع به عوض شدن تیم من در نیم فصل دوم بیان شده است و عنوان می شود که من گفته ام به فلان تیم می روم و یا از تیمی با من تماس گرفته اند، در حالی که من از هیچ تیمی نام نبرده‌ام و نمی‌دانم چرا این حرف ها پشت سر من مطرح می‌شود.

وی که با سایت باشگاه سپاهان گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: همین الان از دو تیم پیشنهاد دارم و نیازی به بازار گرمی ندارم. اما تا زمانی که با سپاهان قرارداد دارم و این تیم مرا بخواهد، به تیم دیگری فکر نخواهم کرد.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: من گفته ام که دو پیشنهاد دارم اما تاکنون هیج جا از نام تیم ها صحبتی نکرده ام و همین جا می گویم با سپاهان قرارداد دارم و تا زمانی که من را بخواهند در خدمت این تیم خواهم ماند، من در اصفهان راحت هستم و به همین دلیل همیشه اولویت اول من برای بازی این تیم است و همانطور که گفتم تا زمانی که بنده را در این تیم بخواهند در خدمت سپاهانی ها خواهم ماند.

خلعتبری ضمن رد شایعه پیوستنش به تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: نیم فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارم و حرفه‌ای نیست من بخواهم راجع به جدایی حرفی بزنم. با توجه به صحبت هایی که در روزهای اخیر راجع به تراکتورسازان با خودم شنیدم باید بگویم از مسئولان تراکتورسازی با تماس نگرفته اند و هر صحبتی را در این زمینه تکذیب می کنم زیرا در مورد انتقال بنده، من اصلا تصمیم گیرنده نیستم و بنابراین لزومی ندارد با من تماس بگیرند.

وی گفت: همانطور که گفتم از دو تیم پیشنهاد دارم اما دلیلی نمی بینم وقتی با سپاهان قرارداد دارم و در این تیم راحت هستم نامی از آنها ببرم و حتی به آنها فکر کنم، من به واسطه سال هایی که در فوتبال بوده ام احتیاجی به بازار گرمی ندارم و حالا بخواهم با این حرف ها خودم را در صدر اخبار قرار دهم.

هافبک تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: من می دانم که در این شرایط باید کنار سپاهان بمانم، وقتی تیم قهرمان می شود که همه هستند اما وقتی دارد دوران پر فراز و نشیب را می گذراند باید کنارش باشی تا از شرایط سخت جان سالم به در ببرد. در حال حاضر هم ما تمام تلاش مان را می کنیم تا سپاهان دوباره به شرایط آرمانی خود برسد. سپاهان تیمی است که هواداران از آن انتظار دارند بنابراین نباید دل آنها بشکنیم چون در هر شرایطی از ما حمایت کردند.

وی در رابطه با اضافه شدن پریرا به سپاهان افزود: هر تغییر و تحول نیاز به زمان دارد تا بتواند برای تیمی موثر واقع شود و در حال حاضر هم ما در سپاهان در شرایطی هستیم که باید صبر کنیم و با تلاش بیشتر بتوانیم تغییر و وتحولات انجام شده را هضم کنیم، ضمن اینکه در ابتدای فصل چند بازیکن ما تغییر کردند که مهمترین شان عدم حضور شیمبا بود، با نبود او خط حمله دچار خلاء شد و زمان برد تا ما بتوانیم هماهنگ شویم. انشالله به زودی او می آید و دوباره همان خط حمله را تشکیل می دهیم.

خلعتبری در پایان در رابطه با جدایی مهدی شریفی از سپاهان گفت: راستش را بخواهید از جدایی شریفی ناراحت شدم. چون او بازیکن بسیار خوبی است و ما کنار هم کاملا هماهنگ بودیم اما امیدوارم شریفی هر کجا هست موفق باشد چرا که لیاقت بهترین بودن را دارد، بهرحال هر بازیکنی برای آینده خود برنامه ریزی می کند و او هم مجبور بود که دوران خدمت سربازی خود را بگذراند.