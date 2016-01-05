ورزش با کمبود اعتبارات مالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیع زاده ظهر سه شنبه در جلسه انتخابات رئیس هیئت شنا استان زنجان با اشاره به اینکه ورزش به یک نگاه ویژه نیاز دارد، افزود: فعالیت در حوزه ورزش عشق میخواهد و با کمبود اعتبارات و منابع تنها با این عشق و علاقه میتوان برنامهها را جلو برد.
وی با بیان اینکه واترپلوی زنجان جایگاه خوبی در کشور دارد، اظهار کرد: باید با همدلی و همزبانی در راستای اعتلای ورزش استان زنجان گامهای بلندتری برداشته شود.
دبیر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو بابیان اینکه در حال حاضر دولت در بحث منابع مالی و امکانات مشکل دارد گفت: زنجان پایگاه ورزشی قهرمان و استعدادیابی غرب کشور معرفیشده و باوجود کمبود اعتبارات موفقیتهای خوبی در این استان کسب کرده و تحقق این موفقیتها کار سختی است و امیدواریم در برنامه سال آینده نیز با این نگاه این رشته ورزشی ارتقاء پیدا کند.
سمیع زاده بابیان اینکه ورزشکاران زن و مرد زنجانی در رشته واترپلو عملکرد خوبی دارند و عناوین خوب قهرمانی را کسب کردهاند، گفت: استان زنجان در رشته واترپلو از تهران جلوتر است و توانسته موفقیتهای خوبی را کسب کند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور وِیژه است افزود: امروز کشور با کمبود منابع مالی مواجه است و تحقق برنامهها با وضعیت موجود اعتبارات سخت است.
دبیر فدراسیون شنا، واترپلو شیرجه افزود: باید برای توسعه رشته ورزشی شنا نظاممند و با برنامه وارد کار شد.
سمیع زاده بابیان اینکه در سال جاری اعتبار برای این رشته ورزشی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مصوب است و باید بهطور مدیریتشده منابع هزینه شود.
وی گفت: دوره ارتقای مهندسی داوران شنا برچیده شد و درصدد راهاندازی سازمان نظامندی بر اساس تجارب داوران هستیم.
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