افزايش ۴۱ درصدی كشف سرقت در شهرستان پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پرويز اسدی اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست سال ۹۴ با رويكرد جامعه محوري ، انجام اقدامات انتظامي و تشديد كنترل بر نقاط جرم خيز گام هاي اساسي در كشف سرقت هاي سال جاري برداشته شد.

اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد: پليس موفق شد از ۵۳ فقره سرقت، ۴۵ فقره آن را كشف کند كه سطح كشف سرقت ها تا ۴۱درصد افزايش پيدا كرد.

وي اين موفقيت را مرهون زحمات و هدايت ستادي و كار اجرايي پليس هاي تخصصي و رده هاي پليس پيشگيري دانست.

سرهنگ اسدي در پايان گفت: مشاركت شهروندان و نهادها با نيروي انتظامي عامل اساسي در پيشگيري از وقوع جرم به خصوص سرقت مي باشد.