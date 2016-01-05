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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

فرمانده انتظامی شهرستان پاوه خبر داد:

افزايش ۴۱ درصدی كشف سرقت در شهرستان پاوه

افزايش ۴۱ درصدی كشف سرقت در شهرستان پاوه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از افزايش ۴۱ درصدی كشف انواع سرقت در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ پرويز اسدی اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست سال ۹۴ با رويكرد جامعه محوري ، انجام اقدامات انتظامي و تشديد كنترل بر نقاط جرم خيز گام هاي اساسي در كشف سرقت هاي سال جاري برداشته شد.

اين مقام انتظامي خاطر نشان كرد: پليس موفق شد از ۵۳ فقره سرقت، ۴۵ فقره آن را كشف کند كه سطح كشف سرقت ها تا ۴۱درصد افزايش پيدا كرد.

وي اين موفقيت را مرهون زحمات و هدايت ستادي و كار اجرايي پليس هاي تخصصي و رده هاي پليس پيشگيري دانست.

سرهنگ اسدي در پايان گفت: مشاركت شهروندان و نهادها با نيروي انتظامي عامل اساسي در پيشگيري از وقوع جرم به خصوص سرقت مي باشد.

کد مطلب 3017859

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