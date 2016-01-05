به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام این خبر، افزود: با توجه به راهاندازی این طرح، هر خدمت ارائهشده در مراکز درمانی به شهروندان، در پرونده سلامت آنها ثبت میشود.
وی ادامه داد: این امر روند مراقبت از هر فرد بیمار را بالابرده و در افزایش سطح آگاهی کسانی که از وی مراقبت میکنند را نسبت به سابقه بیماریهایش افزایش میدهد.
مهدی زاده با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی در استان، بیان کرد: مصرف زیاد برخی مواد غذایی مانند نمک، چربی و قند اشکالاتی را در سیستم بدنی به وجود میآورد.
وی با بیان اینکه کمپ اطلاعرسانی کاهش مصرف قند، نمک و چربی تا پایان دیماه سال جاری ادامه دارد، اظهار کرد: در سالهای اخیر بیماریها غیر واگیر مانند قلبی، دیابت و سرطان شیوع بیشتری پیداکرده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تاکنون از همه پتانسیلها مانند ارسال پیامک به شهروندان، توزیع پوستر، نصب بنرهای آموزشی در سطح شهر و ارسال بستههای آموزشی به ادارات استان برای اطلاعرسانی این امر استفادهشده است.
شهروندان به نشانگر رنگی تغذیهای محصولات غذایی دقت کنند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این نشست با بیان اینکه نشانگر رنگی تغذیهای راهنمایی سریع برای نشان دادن اطلاعات تغذیهای محصولات غذایی است، اظهار کرد: تمامی محصولات غذایی و آشامیدنی که از وزارت بهداشت پروانه میگیرند، بهجز شکر، نمک، قند و آب مشمول این نشانگر هستند.
کبرا ناصری ادامه داد: برچسب محصولات در زمان خرید اولین و مهمترین چیزی است که حداقل اطلاعات موردنیاز را به مصرفکننده میدهد.
وی بابیان اینکه در این نشانگر رنگهای قرمز، نارنجی و سبز نمادی از میزان قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب است، تصریح کرد: رنگ نارنجی به معنی متوسط، سبز مطمئنتر و سالمتر و رنگ قرمز به معنی مقادیر زیاد در مواد غذایی است که باید مصرف آن موردتوجه قرار گیرد.
ناصری با اشاره بهضرورت کاهش نمک در مواد غذایی، بیان کرد: ۲۰ درصد از مقادیر نمک، قند و روغن در تولید اقلام غذایی کاهشیافته و امید است سالانه نیز ۱۵ درصد کاهش یابد.
۷۶ درصد مرگ و میر در خراسان جنوبی مربوط به بیماریها غیر واگیر است
رئیس مرکز آترواسکلروز و عروق کرونر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۶ درصد مرگ در خراسان جنوبی مربوط به بیماریها غیر واگیر است، اظهار کرد: علت مرگومیر در خراسان جنوبی به ترتیب بیماریهای قلبی- عروقی، سوانح و حوادث و سرطان است.
طوبی کاظمی با اشاره به علل شیوع بیماریهای غیر واگیر، تصریح کرد: استفاده از رژیم غذایی ناسالم، استرس، چاقی و ... باعث افزایش بیماریهای غیر واگیر شده است.
وی با بیان اینکه مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی درشیب بالایی قرار دارد و این امر در مناطقی که فقیرتر هستند نیز بیشتر به چشم میخورد، اظهار کرد:امید است در سالهای آینده با اجرای طرحهای متفاوت، درصد مرگ ناشی از بیماریهای غیر واگیر کاهش یابد.
کاظمی ادامه داد: بر اساس آمار وزارت بهداشت حد مجاز مصرف نمک، روزانه پنج گرم است و این در حالی است که سرانه مصرف نمک در افراد، بیش از ۱۰.۸ گرم است.
وی در توصیههای بهداشتی به شهروندان، بیان کرد: چربیهای زیاد و مرئی در مواد غذایی حذف شود چراکه چربیهای نامرئی موجود در آنها نیاز بدن را برطرف میکند.
کاظمی با بیان اینکه روغنهای حیوانی چربی بالایی دارد، اظهار کرد: هزینههای خرید روغن حیوانی صرف میوه و سبزیجات شود.
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