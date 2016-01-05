دنبال قهرمانی در آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، صائب محبی با اشاره به برگزاری اردوی تیم امید در امارات اظهار کرد: تمرینات خوبی را در دوبی پشت سر می‌گذاریم و شرایط آب و هوایی مشابه با قطر را تجربه می‌کنیم. خوشبختانه هرچه به زمان مسابقات نزدیک‌تر می‌شویم، آمادگی فنی و روحی و روانی بچه ها بالاتر می‌رود.

وی افزود: نفرات حاضر در اردو مدت زمان زیادی است که در کنار هم کار می‌کنند و هماهنگی خوبی بین بازیکنان وجود دارد. در طول یکسال گذشته مدیریت و کادرفنی زحمات زیادی برای تیم امید کشیدند و با توجه به انگیزه بالایی که در تیم وجود دارد، به شخصه به موفقیت تیم امید و رسیدن به هدفی که داریم خوشبین هستم.

بازیکن تیم فوتبال امید ایران در پایان گفت: مسابقات غرب آسیا تجربه خوبی برای تیم امید بود و قهرمانی در آن مسابقات به لحاظ روانی تاثیر مثبتی بر تیم داشت. قطعا اگر بازیکنان تیم در حد خودشان ظاهر شوند و توانایی‌هایشان را در زمین پیاده کنند، با موفقیت قطر را ترک خواهیم کرد. همانطور که پیش از این هم سرمربی تیم تاکید کرده که هدف ما قهرمانی آسیاست و فراتر از صعود به المپیک فکر می کنیم.